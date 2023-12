Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per gennaio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di gennaio 2024.

1-7 Gennaio

Nella prima settimana del nuovo anno, il Mediterraneo risulta essere interessato da un blando flusso umido da ovest alternato al transito di sistemi nuvolosi più organizzati. In questo scenario, le precipitazioni risultano superiori alla media climatologica del periodo, specie su regioni tirreniche e Liguria che si trovano esposte alle correnti nordoccidentali, ma anche su Alpi e Prealpi. Temperature in media con il periodo sui rilievi alpini e prealpini, oltre le medie stagionali sul resto del Paese.

8-14 Gennaio

In questa settimana, lo scenario più probabile osserva il transito di onde depressionarie in discesa dal Nord Europa, con quantitativi di precipitazione leggermente superiori rispetto al periodo di riferimento sulle regioni del Centro-Nord e in linea sul resto d’Italia. Il nostro Paese risulta così esposto a un flusso settentrionale con un leggero raffreddamento; temperature anche sotto media attese su Alpi e Prealpi, che tendono a riallinearsi alle medie del periodo al Centro e sul resto del Settentrione.

15-21 Gennaio

Nella terza settimana, c’è molta incertezza su quello che può essere lo scenario più probabile. Attualmente i dati mostrano il Centro-Nord esposto al transito di correnti umide atlantiche, mentre il Sud è più interessato da un’area anticiclonica posizionata sull’Africa settentrionale. Temperature quindi lievemente oltre la media climatologica sulle regioni meridionali, in linea sul resto del Paese. Precipitazioni allineate alla media climatologica, al più di poco superiori sulle aree tirreniche e al Nord.

22-28 Gennaio

Lo scenario più probabile di questa settimana mostra una maggiore evidenza dell’alta pressione subtropicale verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo. Per questi motivi, le precipitazioni sono viste in media e relativamente scarse, mentre le temperature sono attese oltre le medie del periodo.