Previsioni Meteo, sarà un altro Natale anonimo

Splende il sole sull’Italia in questa domenica di metà dicembre, con valori di pressione altissimi al Nord: abbiamo 1042hPa a Milano, Torino, Parma, Bolzano, Aosta e Cervia grazie all’Anticiclone delle Azzorre che ha i propri massimi proprio nell’area alpina, con 1042hPa anche ad Innsbruck in Austria e Locarno in Svizzera. L’alta pressione determina locali nebbie e foschie con il fenomeno dell’inversione termica nel cuore della pianura Padana tanto che tra Asti, Alessandria, Milano Sud, Lodi, Pavia, Cremona e Mantova la temperatura oscilla tra 0°C e +3°C in pieno giorno.

Basta spostarsi di pochi chilometri, però, che in Liguria arriviamo a +16°C sul Ponente, mentre a Verona siamo a +10°C. Al Centro/Sud il clima è gradevolissimo con +16°C diffusi un po’ ovunque sulla costa siciliana e calabrese, da Palermo a Catania, da Messina a Reggio Calabria.

Questa situazione proseguirà anche nei prossimi giorni: domani inizierà la settimana che ci condurrà al Natale e sarà una settimana di bel tempo sull’Italia, con qualche annuvolamento nella seconda parte della settimana ma senza fenomeni degni di nota. Tornerà la neve sulle Alpi, ma soltanto sui versanti esteri (Francia, Svizzera e Austria, molto abbondante) tra giovedì 21 e sabato 23 dicembre, ma l’Italia rimarrà a guardare e vivrà un altro Natale anonimo: senza freddo né neve, ma anche senza maltempo né con ondate di caldo rilevanti. Una situazione monotona con ampie schiarite, qualche annuvolamento più che altro anticiclonico (nebbie, foschie e nuvolosità), temperature variabili pressoché in linea con le medie del periodo o di poco superiori in un contesto atmosferico decisamente neutrale per il Mediterraneo centrale.

