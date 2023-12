Previsioni Meteo Piemonte: decisa intensificazione dei venti

MeteoWeb

“Correnti settentrionali garantiscono condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte per il pomeriggio odierno, con rinforzi moderati in Valle Ossola. Domani l’espansione dell’anticiclone atlantico sull’Europa occidentale e la progressiva discesa di una saccatura dalla Scandinavia a ridosso dell’arco alpino determinerà una decisa intensificazione dei venti da nordovest in quota, con rinforzi molto forti nelle vallate alpine dalla serata in estensione a tutta la regione nella notte e per la giornata di venerdì. Deboli nevicate sono attese sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali oltre i 1700-1900 metri, con possibili valori moderati sulle creste, tra il pomeriggio di domani e la mattinata di venerdì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo velato al mattino e poco nuvoloso al pomeriggio con addensamenti via via più compatti sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali; possibili foschie prima dell’alba sulle pianure. Deboli nevicate oltre i 1800-2000 m su Alpi nordoccidentali e settentrionali dal pomeriggio, con valori moderati sulle creste in serata. Zero termico in rialzo fino a 3500 metri sul Piemonte sudoccidentale, 2800-2900 metri sulle zone orientali e 2100-2300 metri a nord. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati nordoccidentali sulle Alpi, in deciso aumento nel pomeriggio, e moderati variabili su Appennino e zone collinari di Astigiano e Alessandrino, in intensificazione e rotazione da ovest in serata; deboli prevalentemente occidentali altrove, con rinforzi dal pomeriggio per condizioni foehn nelle vallate alpine nordoccidentali in possibile sconfinamento in pianura a fine giornata

