Previsioni Meteo Piemonte: domani neve a bassa quota, forte vento sulle Alpi nel weekend

In Piemonte il pomeriggio odierno sarà caratterizzato da condizioni di tempo soleggiato grazie alla presenza di un promontorio inter-ciclonico, ossia una struttura di alta pressione compresa tra il transito di due onde depressionarie. Domani, riportano le previsioni meteo di Arpa regionale, una saccatura di matrice atlantica apporterà un peggioramento con precipitazioni deboli diffuse nelle ore centrali della giornata, localmente moderate sui rilievi meridionali.

La quota neve “sarà prossima alla pianura sul basso Piemonte e a livelli di bassa collina sul settore Nord. Sono attesi valori cumulati massimi di 10-15 cm di neve sull’Appennino e 15-20 cm sulle Alpi meridionali. In pianura sono previsti valori di pochi cm o nulli in quanto la precipitazione sarà debole e avverrà nelle ore più calde del giorno; sembrano quindi più probabili i fenomeni di pioggia o pioggia mista a neve,” spiega Arpa.

Sabato sera un fronte caldo atlantico causerà nuovamente precipitazioni, in prevalenza sul Piemonte nordoccidentale, con livello delle nevicate in aumento da 1000 a 2000 metri. Domenica è atteso un rinforzo della ventilazione sulle Alpi nordoccidentali, con condizioni di foehn estese anche a vallate e pianure adiacenti.

