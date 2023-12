Previsioni Meteo Piemonte: nuovo peggioramento per l’Immacolata, neve anche in pianura

MeteoWeb

“Il rapido spostamento verso est dell’asse di una saccatura nordatlantica, sotto la spinta di un debole promontorio di alta pressione, porta ad un generale miglioramento del tempo per la giornata odierna e le successive, con cielo sereno su tutta la regione, e temperature diffusamente inferiori a 0 °C sulle pianure al mattino. Venerdì è atteso un nuovo peggioramento, con la discesa di una saccatura dalle Isole Britanniche e la formazione di un minimo barico tra Corsica e Sardegna. Questo porterà ad un generale calo dello zero termico e precipitazioni a carattere nevoso fino alle pianure. Le aree di pianura maggiormente interessate saranno quelle del Cuneese e dell’Alessandrino“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa.

Domani generalmente sereno o al più soleggiato sulle Alpi per transito di nubi alte. Locali nebbie e foschie mattutine sulle pianure. Precipitazioni assenti. Zero termico generalmente stazionario, o in lieve aumento, tra 1300 e 1500 metri. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli localmente moderati da nordovest sui rilievi; deboli occidentali in pianura. Gelate diffuse sulle pianure al mattino.

