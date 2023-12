Previsioni Meteo Piemonte: nel pomeriggio e stasera neve fino in pianura, ecco dove

MeteoWeb

Una saccatura nordatlantica è in fase di avvicinamento verso il territorio del Piemonte e determinerà condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto per il pomeriggio e la serata odierni. Sono attese precipitazioni deboli diffuse, localmente moderate su Alpi Marittime, Liguri e Appennino: è quanto riporta Arpa regionale nell’ultimo aggiornamento.

La quota neve sarà prossima alla pianura sul basso Piemonte; nell’area urbana di Torino e sui settori a Nord del Po è più probabile pioggia mista a neve, almeno nella fase iniziale della precipitazione.

Previsti accumuli massimi di 10-15 cm sui rilievi appenninici e 15-20 cm sulle Alpi meridionali; in pianura mediamente 5 cm su Cuneese, Astigiano e Alessandrino, valori nulli o di pochi cm sul resto delle pianure. Saremo comunque in condizioni al limite del passaggio pioggia/neve e una variazione anche solo di 1-2°C della temperatura potrà determinare condizioni diverse, anche a livello di attecchimento al suolo, precisa Arpa.

Il transito della saccatura sul Piemonte sarà veloce e anche per questo motivo non sono attesi accumuli nevosi particolarmente rilevanti; in serata ci saranno le prime schiarite con esaurimento dei fenomeni precipitativi sulle zone pedemontane occidentali, in graduale estensione al resto della regione nel corso della notte e ultime nevicate sull’Appennino nelle ore prima dell’alba con possibile pioggia congelante.

