Previsioni Meteo Piemonte: cielo soleggiato o al più velato nei prossimi giorni

“Persistono condizioni di tempo prevalentemente stabile per i prossimi giorni, con cielo soleggiato o al più velato a ridosso delle vallate alpine, più grigio altrove a causa di flussi umidi meridionali nei bassi strati che favoriranno la formazione di nubi basse, foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde. Per le prossime scadenze non sono attese precipitazioni fatta eccezione per deboli pioviggini al di sotto delle nubi basse sul settore sudorientale. Dalla serata odierna il flusso perturbato principale si abbasserà leggermente di latitudine ma gli effetti sulla nostra regione saranno limitati ad una intensificazione dei venti sulle creste alpine più esposte alle correnti occidentali e a deboli nevicate sulle creste occidentali e settentrionali da metà pomeriggio di venerdì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani sui settori alpini inizialmente soleggiato con velature a tratti spesse in transito da ovest da metà giornata; altrove più grigio per la presenza di nubi basse, foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde. Precipitazioni deboli sparse sul settore sudorientale della regione. Zero termico in progressivo calo, sui 2200-2400 metri a Nord, con valori localmente sui 1800 metri nelle vallate settentrionali, sui 2600-2900 metri a Sud. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati o forti occidentali sulle Alpi, moderati meridionali sull’Appennino; calmi o deboli variabili altrove con locali rinforzi da sud sui settori collinari sudorientali.

