Previsioni Meteo Piemonte: stabilità e temperature in aumento

Un promontorio di origine atlantica attualmente centrato sul Golfo di Biscaglia si espande via via verso l’Europa centrale, garantendo anche sul Piemonte condizioni stabili e cieli ben soleggiati: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani cielo sereno con locali foschie e nebbie in formazione sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve rialzo sui 3300 metri. Temperature in aumento. Venti deboli a tutte le quote, da nordest in montagna e da ovest in pianura.

