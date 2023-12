Previsioni Meteo Piemonte: venti molto forti in arrivo, punte di 140 km/h sulle creste alpine

MeteoWeb

“L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale e la progressiva discesa di una vasta area depressionaria di origine scandinava verso l’arco alpino centro-orientale determina dal pomeriggio odierno una decisa intensificazione della ventilazione, dapprima con venti molto forti in quota, associati a nevicate in alta valle tra Alpi Graie e Lepontine, moderate sulle creste fino al pomeriggio di domani, con condizioni di foehn in progressiva estensione agli sbocchi vallivi e aree collinari nel corso del pomeriggio e della serata odierni e nella giornata di domani diffuse a tutta la regione. Attese raffiche superiori ai 140 km/h sulle creste alpine, oltre i 100 km/h nelle valli nordoccidentali e fino agli sbocchi vallivi e oltre i 70-80 km/h su zone di pianura e collina nella giornata di domani, in attenuazione a bassa quota sabato“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte.

Domani soleggiato con velature in transito ed addensamenti consistenti sui settori alpini nordoccidentali e settentrionali in attenuazione in serata. Precipitazioni deboli sui rilievi alpini nordoccidentali e settentrionali, con valori moderati sulle creste, a carattere nevoso oltre i 1500-1800 m; attenuazione dei fenomeni da metà pomeriggio. Zero termico stazionario o in lieve calo a Nord sui 1900-2200 metri, in calo a Sud fino ai 3200-3400 metri. Temperature in aumento. Venti nordoccidentali a tutte le quote, forti o molto forti in montagna, moderati, localmente forti altrove. Diffuse condizioni di foehn.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: