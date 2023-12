Previsioni Meteo, sarà davvero Natale soltanto sulle Alpi

MeteoWeb

Cresce lo sconforto tra gli appassionati di meteorologia per quello che sarà un Natale completamente anonimo sull’Italia: splenderà il sole, farà caldo, non solo a Natale appunto ma anche per tutta questa e probabilmente anche la prossima settimana. Le temperature sono davvero molto miti in tutto il Paese: oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto +19°C a Latina, Guidonia e Avellino, +18°C a Siracusa, Viterbo, Benevento e Marsala, +17°C a Roma, Napoli, Palermo, Foggia, Frosinone e Trapani, +16°C a Torino, Catania, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Salerno, Taranto, Pescara, Campobasso, Siena, Forlì e Ancona, +15°C a Milano, Genova, Bologna, Bari, Padova, Cosenza, Rimini, Udine, Pordenone, Grosseto, Matera, Varese, Lecce e Cuneo, +14°C a Firenze, Bergamo, Perugia, Ferrara, Brindisi, Crotone, Cervia e Arezzo, +13°C a Verona, Novara, Pisa, Asti, Trieste e Treviso, +12°C a Venezia, Parma, Alessandria, Ravenna, Brescia e Belluno.

Siamo proprio nel periodo dell’anno con il minor tempo di soleggiamento, eppure il clima riesce ad essere così mite con valori che rendono le giornate tipicamente primaverili e nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Le mappe sono eloquenti in modo particolare per Domenica 24 Dicembre, la Vigilia di Natale, che promette una giornata con valori di +20°C in molte località del Paese.

Questo scenario non è apprezzato dagli amanti di freddo e neve, scatenati sui social network con Meme più o meno simpatici volti proprio a sdrammatizzare una situazione così anomala:

In realtà ci sarà un’estremità d’Italia in cui sarà Natale davvero: si tratta delle Alpi, almeno nelle zone di confine. Tra giovedì 21 e sabato 23 dicembre, infatti, un’altra grande nevicata – l’ennesima degli ultimi due mesi – colpirà il versante settentrionale delle Alpi concentrandosi su Svizzera e Austria, ma interessando anche le zone dell’Italia più vicine al confine tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Alto Adige. Qui la neve cadrà copiosa e rimarrà abbondante al suolo per tutte le festività natalizie, ultimo avamposto di resistenza invernale nel sempre più mite e soleggiato Natale Mediterraneo.

