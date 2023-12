Previsioni Meteo Sardegna: fine settimana di Capodanno con punte di +17°C

MeteoWeb

In Sardegna fine settimana di Capodanno all’insegna della stabilità, ma senza sole: queste le previsioni meteo degli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. “La situazione generale vede il Mediterraneo centro-occidentale interessato da pressioni alte e livellate che impediscono l’ingresso di perturbazioni importanti tuttavia è presente un flusso umido che apporta una copertura stratiforme,” spiegano i meteorologi. “Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento con massime intorno ai +15°C/+17°C e minime sui +9°C/+10°C nelle zone pianeggianti e costiere, mentre nelle zone interne e nei rilievi si scende sino a +4°C/+5°C“.

Domenica 31 cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura nel corso della giornata anche se non sono previste precipitazioni. Le temperature massime si mantengono tra i +15°C/+17°C, le minime tra +8°C e i +10°C nelle zone pianeggianti e costiere.

“Per il primo dell’anno prevediamo un cielo nuvoloso con deboli piogge nei settori occidentali e nelle aree del centro con temperature in lieve diminuzione di 1-2°C. La ventilazione sarà debole dai quadranti occidentali. Nessuna particolare precipitazione,” concludono gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: