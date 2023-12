Previsioni Meteo Toscana: deboli piogge e nebbia nel giorno dell’Immacolata

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso lungo la costa, in collina e in montagna, nebbia su vallate e pianure interne in lento dissolvimento

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime pressoché stazionarie non superiori a 10-12 gradi.

Domani rapido aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli precipitazioni sulla costa. Possibile nebbia durante la notte e in mattinata.

Venti: da est deboli nell’interno, moderati o forti sull’Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: minime in lieve aumento sulle zone occidentali, massime in lieve diminuzione.

Sabato 9 sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti durante la notte e la prima parte della mattinata.

Venti: deboli da est, nord-est con rinforzi sull’Arcipelago e la costa centro-meridionale.

Mari: poco mossi sottocosta, tra mossi e molto mossi al largo, ma in attenuazione.

Temperature: in aumento.

Domenica 10 molto nuvoloso in mattinata per nubi basse con possibile pioviggine.

Venti: deboli variabili in prevalenza da sud.

Mari: mossi sul settore settentrionale, poco mossi a sud.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

