Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo e gelate in pianura

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso. Nelle prime ore della notte possibili deboli nevicate sull’Appennino aretino (specie versanti orientali) oltre i 900 metri.

Venti: deboli o localmente moderati da nord-est.

Mari: mossi.

Temperature: in calo, soprattutto le minime. Sebbene sia previsto un calo anche nelle temperature del mattino, le minime del giorno verranno registrate in serata.

Domani aumento della nuvolosità, possibili prime locali piogge nel corso del pomeriggio sulle zone occidentali. Neve debole in Appennino inizialmente oltre i 1000 metri in innalzamento a 1200 metri.

Venti: deboli, inizialmente da est, tendenti a disporsi da sud nel corso della giornata.

Mari: mossi.

Temperature: in calo specie le minime, gelate in pianura.

Martedì 5 nottetempo e prima parte della giornata molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e nevicate in Appennino oltre 1200-1300 metri. Tendenza a miglioramento dal tardo pomeriggio.

Venti: di Scirocco moderati con rinforzi sulla costa, altrove da deboli a moderati. Già in mattinata i venti si disporranno da nord ovest su costa e Arcipelago.

Mari: mossi, localmente molto mossi al largo.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Mercoledì 6 poco nuvoloso. Possibili nebbie o foschie nottetempo e primo ore del mattino.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

