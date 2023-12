Previsioni Meteo Trentino: nevicate deboli probabili dal pomeriggio

MeteoWeb

Dal pomeriggio di oggi, a cominciare da Ovest, in Trentino sono probabili deboli o debolissime nevicate anche a fondovalle che dalla sera e soprattutto nella prossima notte potranno risultare diffuse specie sui settori centromeridionali: lo comunica MeteoTrentino, così come riportato in una nota dell’Amministrazione provinciale. Entro domani mattina – martedì 5 dicembre – sono attesi mediamente meno di 5 cm di neve, ma localmente anche fino a 10 – 15 cm, specie sui settori sudoccidentali. Nel corso della giornata, fino alla sera di domani, è prevista variabilità e non è esclusa qualche debolissima nevicata. Mercoledì e giovedì si attende tempo soleggiato con fredde correnti settentrionali mentre da venerdì l’evoluzione è ancora incerta.

