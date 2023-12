Previsioni Meteo Veneto, arriva l’anticiclone: tempo stabile nei prossimi giorni ma attenzione alla nebbia

MeteoWeb

Pressione in repentino aumento fino a raggiungere valori molto elevati domenica in Veneto, per l’espansione di un vasto campo anticiclonico dall’Atlantico. Da domenica, temperature in aumento in quota e accentuazione dell’inversione termica. Il tempo sarà stabile e ben soleggiato anche se, con il passare dei giorni, sarà più probabile la presenza di foschie e nebbie in pianura e nei fondovalle soprattutto nelle ore più fredde. Da martedì, lieve cedimento della pressione per la marginale influenza di una bassa pressione centrata sul Nord Europa. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 16

Tempo stabile con cielo sereno e aria tersa; dopo il tramonto possibili locali foschie o nebbie sulla pianura interna. Temperature diurne in aumento in quota e sulla pianura meridionale e occidentale, stazionarie nelle valli, in calo sulla pianura centro-settentrionale. Venti in quota nord-orientali, da tesi/forti, in attenuazione dal pomeriggio fino a moderati; in pianura in prevalenza deboli variabili, salvo temporanei moderati rinforzi da nord-est in prossimità della costa.

Domenica 17

Cielo: Cielo in prevalenza sereno; possibili foschie e locali nebbie in pianura, soprattutto quella meridionale e occidentale, e in qualche valle, nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%)

Temperature: In aumento sui rilievi e in quota, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura e nelle valli. Accentuazione dell’inversione termica e temperature minime inferiori a zero anche in pianura.

Venti: In quota deboli, a tratti moderati, nord-orientali; nelle valli variabili. In pianura deboli occidentali.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 18

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per velature; in pianura e nella valli probabili foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti – Nulla (0%).

Temperature: Prevalentemente in aumento, ma pressoché stazionarie in pianura e nelle valli nei valori minimi, con accentuazione dell’inversione termica notturna.

Venti: Deboli, in prevalenza da nord-est in quota, variabili nelle valli, occidentali in pianura.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Martedì 19

Tempo stabile: sui rilievi ben soleggiato, in pianura e nelle valli probabile presenza di foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, in parziale dissolvimento durante il giorno. Temperature pressoché stazionarie o in locale diminuzione.

Mercoledì 20

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Temperature prevalentemente in calo, salvo rialzo delle minime in pianura e delle massime in prossimità della costa.

