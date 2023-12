Previsioni Meteo Veneto: continuano foschie e nebbie associate all’anticiclone

MeteoWeb

L’area anticiclonica che domina il bacino del Mediterraneo si associa sul Veneto a nubi basse e parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, mentre più in alto la nuvolosità è meno significativa; da venerdì la circolazione diventa leggermente ciclonica, con erosione dell’inversione termica e qualche possibile debole pioggia più che altro in pianura seguita da schiarite. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Martedì 26

In pianura molte foschie e alcune nebbie specie sui settori centro-meridionali, in sollevamento almeno parziale ad alimentare nubi basse nelle ore diurne, in nuova intensificazione ed estensione dopo il tramonto; in montagna da quote medie cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso con spazi di sereno e transito di nubi alte, a bassa quota alcuni addensamenti specie durante le ore più fredde sulle zone prealpine; precipitazioni assenti, salvo al più occasionale pioviggine in pianura.

Mercoledì 27

Cielo: Sulle zone pianeggianti molte foschie, varie nebbie specie sulla bassa pianura, in sollevamento almeno parziale durante le ore diurne ad alimentare nubi basse; sulle Dolomiti cielo in prevalenza poco nuvoloso con significativi spazi di sereno e passaggi di nubi alte, sulle Prealpi specie a fondovalle presenza di nebbie e nubi basse, in possibile diradamento almeno parziale durante le ore diurne.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime aumenti sulla pianura meridionale e diminuzioni su varie altre zone, per le massime degli aumenti nelle valli in quota.

Venti: In quota da moderati a tesi, inizialmente dai quadranti occidentali e poi da sud-ovest; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Da quasi calmo a calmo.

Giovedì 28

Cielo: A bassa quota prevalenza di nubi basse, foschie e varie nebbie specie nelle ore più fredde, in varie zone persistenti anche in giornata; da quote medie cielo perlopiù poco nuvoloso con significativi spazi di sereno e alcune nubi alte.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionale pioviggine in pianura.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui aumenti sulla fascia pedemontana orientale e diminuzioni in quota; massime stazionarie o in leggero aumento sulla pianura centro-meridionale, in moderata diminuzione altrove specie in quota.

Venti: In quota, perlopiù tesi dai quadranti sud-occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Calmo, od al più tendente a divenire quasi calmo al largo.

Venerdì 29

A bassa quota netta prevalenza di nubi medio-basse, molte foschie e alcune nebbie specie nelle ore più fredde; da quote medie cielo da poco a parzialmente nuvoloso con spazi di sereno più ampi all’inizio e maggiori addensamenti alla fine della giornata; probabile qualche debole precipitazione soprattutto sulle zone pianeggianti, in particolare sulla bassa pianura verso sera; limite delle eventuali spruzzate di neve indicativamente a 1200-1500 m; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno per le minime nel Bellunese le diminuzioni e altrove valori stazionari o in leggero aumento, per le massime a nord-est gli aumenti e altrove valori stazionari o in leggera diminuzione.

Sabato 30

Cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, con nubi basse e parziali riduzioni della visibilità a bassa quota; possibile qualche debole precipitazione, specie sulla bassa pianura; temperature minime in diminuzione salvo locali leggere controtendenze a sud-est, massime in aumento salvo locali lievi controtendenze in quota e sulla pianura nord-orientale.

