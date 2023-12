Previsioni Meteo Veneto: nubi e piogge fino a mercoledì

MeteoWeb

“Fino a metà settimana la regione si troverà sotto l’influenza di correnti cicloniche di origine atlantica, responsabili di frequenti annuvolamenti e di qualche precipitazione, soprattutto tra lunedì e le ore centrali di martedì e nel pomeriggio di mercoledì. Seguirà una rimonta anticiclonica che manterrà il tempo stabile almeno giovedì. In seguito una nuova saccatura atlantica giungerà sul Mediterraneo, ma al momento è incerta la sua evoluzione e la previsione dei fenomeni ad essa associati“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Aumento della probabilità di precipitazioni diffuse, ma di debole intensità, nevose fino a fondovalle in montagna, nevose o a carattere di pioggia mista a neve a quote collinari sul resto della regione. Temperature diurne in calo rispetto a domenica. Venti in quota tesi da sud-ovest, in pianura da nord-est, deboli, o moderati su costa e pianura limitrofa.

Domani nuvolosità variabile più consistente nella prima metà della giornata, alternata a schiarite a partire dalle ore centrali.

Precipitazioni: Tra la notte e la mattina, probabilità medio-alta (50-75%) su Prealpi e pianura, bassa (5-25%) sulle Dolomiti, di deboli precipitazioni. Fenomeni a carattere nevoso fino a fondovalle e a quote collinari, ma senza accumuli significativi; non escluso qualche episodio di pioggia mista a neve in pianura.

Temperature: Massime in rialzo sulle zone centro-settentrionali, in calo verso sud. Minime raggiunte in serata, prevalentemente in rialzo, ma localmente in diminuzione.

Venti: In quota moderati, fino al pomeriggio da sud-ovest, dalla serata settentrionali; nelle valli variabili. In pianura da nord fino al primo mattino, poi occidentali deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali e costiere.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Mercoledì 6 poco o parzialmente nuvoloso con possibili maggiori addensamenti a cavallo delle ore centrali.

Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) di locali piovaschi in pianura tra la tarda mattina e il primo pomeriggio; per il resto fenomeni in prevalenza assenti.

Temperature: Minime in diminuzione con valori prossimi o localmente inferiori a zero anche in pianura; massime prevalentemente in aumento in pianura, stazionarie o in lieve calo in montagna.

Venti: In quota settentrionali, deboli o a tratti moderati; nelle valli variabili. In pianura deboli occidentali.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Giovedì 7 cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni, con probabili nebbie in pianura, specie nelle ore più fredde, ma localmente persistenti anche durante il giorno. Temperature prevalentemente in diminuzione.

Venerdì 8 fino al mattino cielo poco nuvoloso, ma con tendenza all’aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Secondo le attuali proiezioni modellistiche non sono previste precipitazioni, ma tale scenario è al momento poco attendibile. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa in pianura.

