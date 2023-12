Previsioni Meteo Veneto: oggi tempo perturbato con deboli precipitazioni

MeteoWeb

“Mercoledì il transito di una saccatura determina sulla regione tempo perturbato con deboli precipitazioni, più frequenti sulle zone montane. In seguito la pressione tenderà ad aumentare per l’avanzare di un vasto promontorio anticiclonico da ovest, che determinerà tempo stabile, ma con frequente presenza di foschie e nebbie in pianura, specie durate le ore più fredde, ma localmente tendenti a persistere anche durante il giorno“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi molto nuvoloso/coperto con probabili probabili riduzioni della visibilità, specie dopo il tramonto. Precipitazioni più frequenti e diffuse sulle zone montane (probabilità alta 75-100%), mentre in pianura saranno inizialmente diffuse, poi in diradamento e a carattere più discontinuo; tendenza ad esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata ovunque con possibili prime schiarite da nord-ovest. Il limite della neve sarà inizialmente oltre i 1400-1800 m, salvo risultare più basso nelle valli più chiuse, poi scenderà a 1100-1300 m nel tardo pomeriggio/sera sulle Dolomiti e 1300-1500 m sulle Prealpi. Temperature massime in calo sulle zone montane, senza notevoli variazioni in pianura.

Domani sulle zone montane iniziale residua nuvolosità irregolare poi sereno o poco nuvoloso; nubi basse, foschie e nebbie in qualche fondovalle nelle ore più fredde. In pianura iniziali nubi basse, foschie e nebbie diffuse, in dissolvimento con il passare delle ore, solo localmente potranno risultare persistenti.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in diminuzione, specie in quota; massime in aumento, solo localmente stazionarie in caso di nebbie persistenti, in calo in quota.

Venti: In quota da nord da moderati a tesi. In pianura in prevalenza deboli da ovest.

Mare: Calmo.

Venerdì 15 tempo stabile con cielo in prevalenza sereno. Iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento durante la mattinata e in probabile nuova formazione dopo il tramonto, specie sulle zone interne.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime in ulteriore diminuzione, salvo stazionarietà sui settori meridionali; massime stazionarie, in calo in quota.

Venti: In quota tesi/a tratti forti da nord. In pianura in prevalenza deboli di direzione variabile, salvo ingresso e rinforzo di venti da nord-est sulla costa in serata, fino a risultare moderati/tesi.

Mare: In prevalenza calmo, poco mosso in serata.

Sabato 16 persistono condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno. Iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento durante la mattinata e in probabile nuova formazione dopo il tramonto. Temperature minime in ulteriore calo, con valori diffusamente prossimi o inferiori a zero anche sulle zone di pianura, in particolare su quelle interne. Temperature massime in diminuzione, in aumento in quota. Venti forti in quota da i quadranti settentrionali, in attenuazione nel corso del pomeriggio/sera; possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle al mattino.

Domenica 17 cielo in prevalenza sereno. Iniziali foschie e nebbie in pianura e in qualche fondovalle, in progressivo dissolvimento durante la mattinata, solo localmente, specie sulle zone meridionali della pianura, potrebbero risultare persistenti, e in probabile nuova formazione/intensificazione dopo il tramonto. Temperature stazionarie in pianura, salvo calo dei valori massimi sulle zone interessate da nebbie persistenti; sulle zone montane temperature in aumento in entrambi i valori. In quota venti moderati/tesi da nord-est.

