Previsioni Meteo Veneto: più nubi e qualche pioggia tra venerdì e sabato

“All’inizio insiste sull’Europa orientale una massa d’aria fredda a circolazione ciclonica, poi questa è contrastata dal promontorio con aria mite tuttora presente sull’Atlantico che bagna il Nord Africa; sulla nostra regione ne conseguono rasserenamenti più ampi giovedì, seguiti da una variabilità con più nubi e maggior probabilità di modeste precipitazioni a cavallo tra venerdì e sabato, in occasione del transito da nord-ovest di una modesta saccatura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno e temporanei addensamenti; probabili parziali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli dopo il tramonto; rispetto a martedì, a bassa quota temperature massime in ripresa, in montagna minime in calo e raggiunte perlopiù di sera.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali temporanei addensamenti di nubi basse; varie foschie e alcune nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde, localmente persistenti nel resto della giornata.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Prevale una contenuta diminuzione, con brinate nelle ore più fredde fino in pianura.

Venti: In quota deboli o localmente moderati, da nord-ovest; altrove deboli, salvo occasionali moderati rinforzi sulla costa, con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo, al più in qualche momento poco mosso al largo.

Venerdì 8 cielo da poco nuvoloso a molto nuvoloso, con spazi di sereno più probabili ad est specie all’inizio.

Precipitazioni: Inizialmente assenti, poi qualche modesto fenomeno soprattutto ad ovest, con un po’ di neve a fondovalle sulle zone più interne e oltre 700-1000 m altrove.

Temperature: Minime in contenuto calo su pianura occidentale e zone montane con brinate fino in pianura, stazionarie o in leggero aumento altrove; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui a bassa quota sulle zone montane prevarranno le diminuzioni.

Venti: In quota inizialmente da moderati a deboli dai quadranti occidentali, poi deboli od al più in qualche momento moderati con direzione variabile; altrove sull’entroterra perlopiù deboli dapprima con direzione variabile e poi dai quadranti occidentali, sulle zone costiere deboli o a tratti moderati dai quadranti settentrionali.

Mare: In prevalenza quasi calmo, ma con tendenza a divenire poco mosso specie di sera al largo del litorale meridionale.

Sabato 9 un po’ di variabilità, con addensamenti nuvolosi più significativi nelle prime ore e spazi di sereno più presenti in seguito; all’inizio probabile qualche leggera precipitazione, con eventuali fiocchi di neve a fondovalle sulle zone interne e da 700-1000 m altrove; temperature in aumento, specie riguardo alle minime in quota.

Domenica 10 modesta variabilità con spazi di sereno più significativi in pianura e maggiori addensamenti all’inizio specie a nord-est, associati alla possibilità di qualche locale leggera precipitazione con eventuali fiocchi di neve a fondovalle sulle zone interne e da circa 800-1100 m altrove; probabili nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli; per le temperature prevarrà una diminuzione, salvo locali contenute controtendenze specie riguardo alle massime nelle valli.

