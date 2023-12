Previsioni Meteo Veneto: temperature in calo da domani

MeteoWeb

“La pressione è in calo e mercoledì il Veneto sarà interessato dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sulla Scandinavia, mentre da giovedì si troverà in posizione intermedia tra la suddetta depressione (che nel frattempo si sarà accentrata sul Mar Baltico) a nord-est e l’Anticiclone delle Azzorre a sud-ovest. La caratteristica meteorologica saliente sarà la persistente assenza di precipitazioni, eccezion fatta per delle nevicate sulle Dolomiti, con temperature da mercoledì in calo specie sui monti verso valori più in linea con le medie tipiche del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Di sera nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana. Temperature simili a lunedì; valori diurni sopra la media specie sui monti, valori serali prossimi alla media sulla pianura e ancora sopra la media anche di molto in montagna.

Domani nella prima metà di giornata a partire dai monti nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di mattina, in pianura con nebbie da estese a locali andando da sud a nord in dissovimento dopo l’alba. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in diminuzione sempre a partire dai monti, fino a cielo anche sereno più probabilmente di sera.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve di mattina, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a martedì: sulla pianura di notte saranno senza variazioni di rilievo, di giorno in calo anche sensibile e di sera in aumento anche sensibile; sui monti in netto calo con minime a tarda sera. Sulla pianura valori prossimi alla media fino al pomeriggio e sopra la media anche di molto dopo il tramonto. Sui monti valori sopra la media, seppur in modo molto meno significativo rispetto ai giorni precedenti.

Venti: Sulla pianura dai quadranti settentrionali, deboli fino al mattino e moderati dal pomeriggio. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna moderati/tesi da nord-ovest.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 21 nella prima metà di giornata cielo sereno o poco nuvoloso con alcune nebbie tra il Veronese e il Rodigino ai confini col Mantovano, nella seconda metà di giornata dapprima nuvolosità in aumento fino cielo anche coperto e successivi rasserenamenti.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità bassa (5-25%) per qualche fiocco di neve di sera, per il resto assenti.

Temperature: Rispetto a mercoledì differenze anche sensibili: sulla pianura fino al pomeriggio avranno andamento irregolare e di sera saranno in aumento, sui monti in calo eccetto aumenti notturni nelle valli prealpine.

Venti: Sulla pianura moderati, fino al mattino da nord-ovest e dal pomeriggio da sud-ovest. Nelle valli deboli/moderati con direzione variabile. In alta montagna da moderati/tesi a tesi/forti col passar delle ore, da nord-ovest.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 22 sulla pianura: non si verificheranno precipitazioni; cielo poco o parzialmente nuvoloso; di notte nebbie più probabilmente su costa e zone limitrofe, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera; temperature con andamento irregolare. Sui monti: di notte nuvoloso, dal mattino rasserenamenti sulle Prealpi mentre persisterà la nuvolosità sulle Dolomiti, dove ci saranno delle nevicate; temperature con andamento irregolare nelle valli e in calo in quota; ventoso in quota e a tratti anche nelle valli.

Sabato 23 poco o parzialmente nuvoloso eccezion fatta per le Dolomiti, dove si alterneranno nuvole e rasserenamenti con alcune nevicate a tratti. In pianura di notte nebbie più probabilmente su costa e zone limitrofe, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature in aumento.

