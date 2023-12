Previsioni Meteo Veneto: temperature sopra la media sui monti

MeteoWeb

“Pressione in calo, ma almeno fino a venerdì la circolazione continuerà ad essere anticiclonica. Le temperature spesso sopra la media specie sui monti continueranno ad essere la caratteristica meteorologica saliente, unitamente all’assenza di precipitazioni (irrilevante qualche occasionale fiocco di neve portato da venti da nord-ovest sulle Dolomiti)“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Di sera nebbie locali sulla pianura. Temperature in lieve aumento rispetto a domenica; valori pomeridiani sopra la media specie sui monti, valori serali ancora sopra la media anche di molto in montagna ed invece nella media sulla pianura.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso. Di notte nebbie da sparse a locali andando dalla costa alle zone pedemontane e alle valli prealpine, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Simili a lunedì; valori notturni prossimi alla media sulla pianura e sopra la media anche di molto sui monti, valori diurni sopra la media in modo leggero/moderato sulla pianura e anche sensibilmente sui monti.

Venti: Deboli/moderati da ovest.

Mare: Calmo.

Mercoledì 20 nella prima metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto più probabilmente di mattina; nebbie da estese a locali andando dalla pianura meridionale alla pedemontana e valli prealpine, in dissovimento dopo l’alba. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche sereno più probabilmente di sera, quando in pianura su Veronese e zone limitrofe si formerà qualche nebbia.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Rispetto a martedì saranno in calo anche sensibile, eccetto leggeri/moderati aumenti notturni sulla pianura, con minime a tarda sera sui monti.

Venti: Da nord-ovest, in alta montagna moderati/tesi, altrove deboli fino al mattino e moderati dal pomeriggio.

Mare: Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Giovedì 21 alternanza di nuvole e rasserenamenti, senza precipitazioni. In pianura di notte nebbie più probabilmente sulle zone meridionali, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare.

Venerdì 22 alternanza di nuvole e rasserenamenti con qualche fiocco di neve sulle Dolomiti. In pianura di notte varie nebbie, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. Temperature con andamento irregolare.

