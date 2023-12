Previsioni Meteo Veneto: vento forte fino a sabato 23

MeteoWeb

“Tra la sera di giovedì 21 e quella di sabato 23 varie fasi di rinforzo dei venti. In particolare venti forti o molto forti in alta quota in entrambe le giornate; possibili venti a tratti forti anche sulle Prealpi specie quelle centro occidentali e nella giornata di venerdì. A tratti possibili forti raffiche di Foehn sulle zone pedemontane centro-occidentali specie venerdì, nelle valli bellunesi specie sabato“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Si accentua, in corrispondenza delle Alpi, il contrasto tra l’alta pressione con aria mite che insiste sul vicino Atlantico e la massa d’aria fredda a circolazione ciclonica presente sull’Europa nord-orientale; sulla nostra regione aumenta quindi il flusso nord-occidentale in quota, che sulle Dolomiti porta probabilmente a tratti più nubi e venerdì un po’ di precipitazioni, ma per il resto provoca più che altro un temporaneo aumento della ventilazione e dell’escursione termica diurna a bassa quota con ampi spazi di sereno; il flusso e tali suoi effetti si attenuano nei giorni successivi, permettendo infine lunedì una probabile lieve variabilità senza precipitazioni“.

Oggi cielo parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, con spazi di sereno più presenti a sud e addensamenti più significativi sulle Dolomiti; sulle zone pianeggianti, possibili locali banchi di nebbia di sera; sulle Dolomiti ove verso fine giornata non si esclude qualche modesta precipitazione, eventualmente nevosa da circa 1400-1700 m o localmente un po’ più in basso; variazioni di carattere locale delle temperature rispetto a mercoledì, con prevalenza di diminuzioni in montagna e aumenti sulla pianura centro-meridionale; venti in quota nord-occidentali da tesi a forti o localmente molto forti, nelle valli e sulla fascia pedemontana con direzione variabile e intensità da debole ad occasionalmente moderata per alcuni possibili episodi di Foehn, altrove in prevalenza dai quadranti sud-occidentali e da deboli a moderati per leggere intensificazioni sulle zone centro-meridionali.

Domani cielo da sereno o poco nuvoloso a nuvoloso o molto nuvoloso andando dalle zone pianeggianti alle Dolomiti; nelle ore più fredde, non si esclude qualche locale banco di nebbia sulla bassa pianura.

Precipitazioni: In pianura assenti, sulle Prealpi possibile al più qualche locale modesto fenomeno, sulle Dolomiti fenomeni da sparsi a relativamente diffusi e localmente di moderata entità andando da sud verso nord; limite delle nevicate in genere a 1300-1600 m sulle Dolomiti e 1700-2000 m sulle Prealpi, ma con probabili episodi anche a quote lievemente più basse.

Temperature: Prevalenza di aumenti, anche sensibili localmente riguardo alle minime ed estesamente sulle zone sud-occidentali riguardo alle massime, salvo locali lievi controtendenze per le minime in pianura e per le massime a nord-est.

Venti: In quota forti nord-occidentali, in vari casi anche molto forti; in pianura, a nord-est deboli con direzione variabile, altrove moderati o a tratti almeno localmente tesi dai quadranti occidentali; nelle valli, intensità e direzione variabili con prevalenza di rinforzi dai quadranti settentrionali; Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, specie quella centro-occidentale.

Mare: A sud poco mosso, altrove da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 23 cielo sulle Dolomiti da nuvoloso a parzialmente nuvoloso con rasserenamenti a fine giornata, su zone pianeggianti e prealpine perlopiù sereno o poco nuvoloso con possibilità di qualche banco di nebbia di sera sulla pianura nord-orientale.

Precipitazioni: Assenti, salvo al più qualche fiocco di neve in quota sulle Dolomiti settentrionali nelle primissime ore.

Temperature: A sud minime in contenuto aumento e massime stazionarie o in lieve diminuzione, altrove contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime e moderati aumenti delle massime.

Venti: In quota forti nord-occidentali, in vari casi anche molto forti, ma con possibile relativa attenuazione di sera; in pianura, a nord-est deboli con direzione variabile, altrove moderati o a tratti localmente tesi dai quadranti occidentali; nelle valli, intensità e direzione variabili con prevalenza di relativi rinforzi dai quadranti settentrionali; Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, specie quella centro-occidentale, in possibile attenuazione di sera.

Mare: A sud da mosso a poco mosso, altrove da poco mosso a quasi calmo.

Domenica 24 cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, ma con qualche temporaneo modesto addensamento; in qualche valle e soprattutto sulla bassa pianura, possibili alcune nebbie nelle ore più fredde; venti in quota da forti a tesi o moderati nord-occidentali, nelle prime ore possibili residui episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, per il resto ventilazione poco significativa; le temperature subiranno sulle zone centro-meridionali una diminuzione anche sensibile, altrove contenute variazioni di carattere locale tra cui diminuzioni riguardo alle minime in quota e prevalenza di aumenti riguardo alle massime.

Lunedì 25 cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso, in quota per nubi medio-alte alternate a significativi spazi di sereno, altrove anche per varie nubi basse; sulle zone pianeggianti e su qualche valle prealpina, fino al mattino e dopo il tramonto probabili alcune nebbie in dissolvimento almeno parziale nelle ore diurne; le temperature subiranno in quota moderati aumenti, altrove contenute variazioni di carattere locale.

