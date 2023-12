Prima volta in Francia: la giustizia esige lo smantellamento di un parco eolico, “danneggia la biodiversità”

MeteoWeb

A pochi chilometri a nord di Lodève, il massiccio dell’Escandorgue, nel sud della Francia, è uno dei più meridionali del Massiccio Centrale. Nessuna grande città, qualche piccolo villaggio e, dalla sua linea di crinale che sale a 850 metri, una splendida vista sugli altipiani calcarei e sulle valli circostanti. Ma si può vedere anche il numero significativo di parchi eolici installati negli ultimi due decenni. Nel 2017 c’erano già sei parchi, ovvero 51 turbine eoliche, su questo massiccio, molto ventoso sulle sue creste.

Sette anni dopo la costruzione delle turbine eoliche di Lunas, installate sull’altopiano di Bernagues, nell’Hérault, la Corte d’appello di Nîmes ne ordina la demolizione e il ripristino del sito entro 15 mesi. Si tratta di una vittoria senza precedenti per le associazioni di difesa dell’ambiente. Gli oppositori del collettivo per la protezione del paesaggio e della biodiversità hanno vinto il loro braccio di ferro legale. Le sette turbine eoliche costruite nel 2016 a ovest di Lodève saranno finalmente demolite.

La sentenza della Corte d’appello di Nîmes, emessa il 7 dicembre 2023, conferma la sentenza della Corte di cassazione e sanziona il gestore e proprietario del cantiere per inosservanza della legge ordinando l’esecuzione della demolizione emessa nel 2021.

La società ERL, Energie Renouvelable du Languedoc, con sede a Montpellier, dovrà risanare entro marzo 2025, pena una sanzione di 3.000 euro al giorno per 180 giorni. La decisione della demolizione ha lo scopo di preservare la biodiversità, e in particolare le aquile reali che nidificano sul massiccio. Si tratta di una prima volta in Francia, che potrebbe quindi costituire un precedente. “Questa vicenda nazionale e simbolica servirà da esempio ad altri sviluppatori di energia eolica, ovvero a non affrettarsi a installare le loro macchine senza attendere l’esito del ricorso delle associazioni, finché l’azienda non avrà ottenuto definitivamente il permesso o l’autorizzazione“, afferma Marjolaine Villey-Migraine, portavoce del collettivo per la difesa della biodiversità.

Turbine eoliche in servizio dal 2016

Non appena nel 2009 è stato annunciato il progetto di installazione di turbine eoliche, sul sito di Bernargues, nel massiccio dell’Escandorgues, si è scatenata una forte protesta. Un collettivo per la protezione dei paesaggi e della biodiversità Hérault-Aveyron si è mobilitato e ha condotto una campagna contro la costruzione delle sette macchine. Ha intrapreso diverse azioni legali, prima per annullare il permesso di costruzione, nel 2011 e 2012, poi, dopo la costruzione del parco nel 2016, per demolire le turbine eoliche installate illegalmente, secondo gli oppositori.

“La concessione edilizia è già stata annullata due volte dal Consiglio di Stato, nel 2011 e nel 2012. Ma prima che fosse definitivamente annullata, le società hanno costruito queste 7 turbine eoliche nel 2016. I tribunali hanno nuovamente annullato l’autorizzazione nel novembre 2017. La società ERL non avrebbe mai dovuto costruire il parco”, aveva affermato nel dicembre 2020 Migraine-Villey.

Azioni contro le turbine eoliche

Una volta costruito il parco, il collettivo ha organizzato diverse azioni per chiedere lo smantellamento del sito. Denunciano una costruzione abusiva che viola il Piano Urbanistico Locale, che non tiene conto della presenza di animali protetti (in questo caso una coppia di aquile reali che rischia la morte per collisione) e che nasconde l’esistenza di un corridoio migratorio per i grandi rapaci e gli avvoltoi.

Queste turbine eoliche hanno causato la morte di due uccelli appartenenti a specie protette: un’aquila giovane nel 2017 e un avvoltoio nero nel 2020. Dopo la morte dell’avvoltoio, il prefetto dell’Hérault ha emesso un’ordinanza che vieta il funzionamento delle macchine durante il giorno.

Infine, i residenti della zona denunciano da sempre l’inquinamento visivo e uditivo e il danno economico al valore dei loro terreni e delle loro case.

La demolizione ottenuta nel 2021

Dopo un braccio di ferro legale, il collettivo ha ottenuto la “decostruzione” del sito il 19 febbraio 2021. Il proprietario, Energie Renouvelable Languedoc (ERL), gruppo Valeco, ha avuto quattro mesi di tempo per smantellare questi pali alti 93 metri e ripristinare il sito, pena il pagamento di 9.000 euro di penalità per ogni giorno di ritardo. Alla fine del 2023 le turbine eoliche sono ancora al loro posto e continuano a girare. Ma la sentenza della Corte d’appello di Nîmes, pronunciata il 7 dicembre 2023, sanziona il gestore e proprietario del sito per inosservanza della legge e ordina l’esecuzione della demolizione emessa nel 2021.