Il primo lancio del razzo ULA Vulcan Centaur slitta a gennaio 2024

Il debutto del nuovo veicolo di lancio della Space Coast, che trasporterà un lander lunare che mira al primo atterraggio commerciale, probabilmente slitterà all’inizio del 2024. La United Launch Alliance (ULA) ha eseguito durante il fine settimana una prova generale (WDR) del nuovo razzo Vulcan Centaur della compagnia, che ha incluso il caricamento del propellente nel veicolo spaziale e l’esecuzione delle procedure del giorno del lancio fino ai momenti precedenti l’accensione del motore. Il test non è andato secondo i piani.

Un post sui social media del CEO dell’ULA Tory Bruno ha indicato che il test “ha avuto una sequenza temporale lunga, quindi non abbiamo finito del tutto“. Il primo lancio di Vulcan, che include il secondo stadio Centaur del razzo, era previsto per il 24 dicembre dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, sulla costa della Florida. Il WDR incompleto significa che probabilmente la finestra di lancio è chiusa. Secondo Bruno, il WDR di domenica ha riscontrato problemi non specificati al sistema di terra che il CEO ha descritto come “di routine“, ma un test aggiuntivo probabilmente lascerebbe fuori considerazione la finestra di lancio della vigilia di Natale.

“Vorrei un WDR completo prima del nostro primo volo“, ha dichiarato Bruno. La prossima finestra si aprirà l’8 gennaio e durerà 4 giorni, ha chiarito il CEO. Ognuna di queste opportunità include una finestra di lancio istantanea per il payload principale della missione: il lander lunare Peregrine di Astrobotic, diretto verso la Luna.

Peregrine è un veicolo spaziale commissionato dall’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA, che si avvale veicoli lunari sviluppati privatamente per trasportare esperimenti scientifici e attrezzature di ricerca sulla Luna. Peregrine è considerato uno dei due veicoli principali in questo momento ad effettuare il primo atterraggio commerciale sulla Luna.

Una volta nello spazio, Peregrine trascorrerà dai 3 ai 33 giorni nel suo viaggio tra la Terra e la Luna, e altri dai 4 ai 25 giorni nell’orbita lunare, secondo la NASA. Peregrine prenderà di mira un sito di atterraggio a Sinus Viscositatis, a Nord/Est di Oceanus Procellarum.

Il ritardo nel lancio di Vulcan è un altro di una serie per il razzo, il cui liftoff era previsto all’inizio del 2023. Il decollo del 24 dicembre era previsto alle 07:49 ora italiana. Non è chiaro a che ora si aprirà la finestra istantanea per il tentativo dell’8 gennaio.