Principio di incendio all’esterno del vagone: treno evacuato nell’Udinese

Un principio d’incendio è divampato nella parte inferiore esterna di un vagone ferroviario di un treno passeggeri. È successo nella stazione ferroviaria di Ugovizza Valbruna, nel comune di Malborghetto-Valbruna (Udine), dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio (Udine) sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte. Una volta spento l’incendio, tutti i passeggeri sono stati evacuati. Non risultano feriti. Sono ancora in fase di accertamento le cause del principio d’incendio, che sembrerebbero riconducibili al surriscaldamento dell’impianto frenante a uno dei carrelli del vagone.