Problema tecnico per la sonda Voyager 1, non comunica più con la Terra

Voyager 1 della NASA non è attualmente in grado di trasmettere alcun dato scientifico o di sistema alla Terra. La sonda, lanciata nel 1977, è in grado di ricevere comandi, ma sembra che sia sorto un problema con i computer a bordo. La NASA ha riferito che il sistema dati di volo (FDS) di Voyager 1, che raccoglie informazioni ingegneristiche di bordo e dati dagli strumenti scientifici, non comunica più come previsto con l’unità di telecomunicazioni (TMU) della sonda stessa.

Quando funziona correttamente, l’FDS compila le informazioni del veicolo spaziale in un pacchetto di dati, che viene poi trasmesso sulla Terra utilizzando la TMU. Ultimamente, quel pacchetto di dati è stato bloccato, “trasmettendo uno schema ripetuto di uno e zero“. Il team di ingegneri di Voyager ha fatto risalire il problema all’FDS, ma potrebbero passare settimane prima che venga trovata una soluzione.

Voyager 1, malfunzionamenti e aggiornamenti

Voyager 1 e la gemella Voyager 2, lanciate nel 1977, sono state operative più a lungo di qualsiasi altro veicolo spaziale nella storia. Entrambe si trovano nello Spazio interstellare, sfrecciando nel cosmo a più di 24 miliardi di km dalla Terra. Sono così lontane, infatti, che ci vuole quasi un giorno (22,5 ore) affinché una trasmissione raggiunga il veicolo e un altro giorno per ricevere qualsiasi tipo di risposta. Una singola comunicazione avanti e indietro con Voyager 1 richiede 45 ore. Quindi, ogni volta che gli ingegneri della NASA sono in grado di inviare una correzione per l’FDS della sonda, devono attendere fino al giorno successivo per scoprire se ha avuto effetto.

La soluzione non sarà semplice come accendere e spegnere il sistema (tra l’altro ci hanno provato, ma non ha funzionato). L’età e l’hardware del veicolo spaziale presentano una serie unica di sfide. I tecnici della NASA devono lavorare nell’ambito della struttura e della tecnologia a disposizione negli anni ’70, a volte optando per soluzioni software creative.

Questo non è il primo malfunzionamento che Voyager 1 ha riscontrato negli ultimi anni. Problemi con il sistema di articolazione e controllo dell’assetto della sonda (AACS) sono stati notati nel maggio 2022 e hanno continuato a trasmettere dati di telemetria senza senso per diversi mesi prima che fosse trovata una soluzione alternativa.

Un altro aggiornamento è arrivato nell’ottobre 2023, con una patch software per aiutare a risolvere definitivamente il problema e anche a prevenire l’accumulo di residui sui propulsori. Questo tipo di aggiornamenti, però, non arriva rapidamente. La NASA ha chiarito: “Trovare soluzioni alle sfide che le sonde incontrano spesso implica consultare documenti originali, vecchi di decenni, scritti da ingegneri che non hanno previsto i problemi che stanno sorgendo oggi. Di conseguenza, ci vuole tempo perché il team capisca come un nuovo comando influenzerà le operazioni della navicella spaziale al fine di evitare conseguenze indesiderate“.