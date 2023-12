Pronostici per il 2024: utilizzo dell’IA generativa sul luogo di lavoro

MeteoWeb

Il 2024 segna la conclusione di un notevole 2023 di sviluppo nell’IA generativa, con il rilascio pubblico di ChatGPT che ha rapidamente coinvolto 100 milioni di utenti nei primi 60 giorni. Nel suo 15° rapporto annuale Tech Trends, Deloitte si concentra sull’impatto dell’IA generativa negli ultimi 12 mesi e su cosa aspettarsi nel futuro prossimo. Il rapporto analizza il rapido successo di ChatGPT, enfatizzando l’interesse crescente degli imprenditori. Deloitte esplora le promesse e i pericoli legati a questa tecnologia emergente, fornendo un quadro dettagliato su come le aziende possono prepararsi per massimizzare i benefici e mitigare i rischi. Scopriamo insieme le chiavi di lettura e le strategie delineate nel rapporto per affrontare la nuova era dell’IA generativa sul luogo di lavoro.

Il crescere esponenziale di ChatGPT e l’interesse degli imprenditori

Nei primi 60 giorni dal rilascio di ChatGPT al pubblico, OpenAI ha attratto l’attenzione di 100 milioni di utenti, un successo che ha sorpassato significativamente i tempi di adozione di altre piattaforme, come TikTok, che ha impiegato nove mesi per raggiungere una pietra miliare simile nel mondo dei social media. Questo rapido interesse è attribuibile alla facilità d’uso di ChatGPT, che consente a chiunque, indipendentemente dalle competenze tecniche, di sfruttare appieno questa tecnologia. Secondo Mike Bechtel, futurologo capo di Deloitte, l’evoluzione degli modelli transformer, dietro a ChatGPT, è diventata un fuoco di interesse nella cultura popolare.

Generative AI: Una Tecnologia Estremamente Capace

Il rapporto sottolinea le straordinarie capacità dell’IA generativa, evidenziate da successi quali il punteggio perfetto di ChatGPT nell’esame di biologia di livello avanzato e le prestazioni eccellenti del chatbot Claude 2 di Anthropic nella sezione verbale e di scrittura dell’esame GRE. Tuttavia, queste conquiste hanno anche suscitato preoccupazioni tra i dipendenti, che temevano che l’IA generativa possa sostituirli nel mondo del lavoro. Nonostante ciò, il rapporto afferma che non ci sono indicazioni concrete che i leader aziendali intendano automatizzare su larga scala i lavori basati sulla conoscenza.

Gli imprenditori come motori di ambizioni elevate

Bechtel spiega che esistono due tipi di leader: i “short-termisti” vedono la tecnologia emergente come un modo per fare le stesse cose con meno persone, mentre i “long-termisti” vogliono utilizzare la tecnologia emergente per migliorare il lavoro. È il secondo gruppo che, secondo Bechtel, otterrà il maggior successo, poiché gli imprenditori che adottano l’IA generativa come catalizzatore per ambizioni elevate saranno in grado di differenziarsi.

Rischi e come affrontarli nell’uso di generative AI

Se da un lato l’IA generativa promette efficienza e innovazione, dall’altro pone rischi significativi. La sua capacità di imitare il dialogo e il ragionamento umano può essere sfruttata da attori malintenzionati per compiere compiti dannosi, come attacchi informatici. Secondo il rapporto Deloitte, il phishing rappresenta l’attacco informatico più comune, con 3,4 miliardi di email di spam inviate ogni giorno. Generative AI, incluso l’uso di chatbot, può creare contenuti dannosi dall’aspetto legittimo, rendendo più difficile per le persone distinguere il reale dal falso. Ciò può coinvolgere non solo il testo, ma anche la voce e persino i video, con l’uso di deepfake che può impersonare voci di leader aziendali per scopi fraudolenti.

Proteggere da rischi e beneficiare di generative AI

Di fronte a queste sfide, Bechtel consiglia di non fidarsi ciecamente di ciò che si sente e si vede, poiché l’IA generativa può essere utilizzata per creare contenuti dannosi difficilmente distinguibili dai reali. La sicurezza informatica diventa un costante gioco del gatto e del topo, con difensori che devono costantemente innovare per proteggersi dagli attacchi sempre più sofisticati. Nel frattempo, Bechtel suggerisce di adottare un approccio di “zero fiducia” nella difesa cibernetica, basato sulla verifica continua e sulla non fiducia implicita.

Come prepararsi adeguatamente per sfruttare Generative AI nel 2024

Il rapporto di Deloitte identifica tre aree chiave su cui le aziende dovrebbero concentrarsi per prepararsi ad adottare l’IA generativa in modo benefico nel 2024:

Manutenzione dei dati aziendali : I modelli di IA generativa richiedono dati robusti per essere addestrati correttamente. Le aziende devono garantire che i propri dati siano ben strutturati e accessibili alle applicazioni di IA per sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia.

: I modelli di IA generativa richiedono dati robusti per essere addestrati correttamente. Le aziende devono garantire che i propri dati siano ben strutturati e accessibili alle applicazioni di IA per sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia. Governance : L’IA generativa, pur intelligente, è soggetta a errori o allucinazioni. Pertanto, è fondamentale stabilire adeguate linee guida di governance per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

: L’IA generativa, pur intelligente, è soggetta a errori o allucinazioni. Pertanto, è fondamentale stabilire adeguate linee guida di governance per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali. Implementazione graduale: Il rapporto sottolinea l’importanza di implementare l’IA generativa passo dopo passo, seguendo l’approccio “strisciare, camminare, correre e volare”. Questo approccio progressivo consente alle applicazioni di migliorarsi man mano, garantendo risultati ottimali in fasi successive.

Strumenti da sfruttare in modo utile

In conclusione, il rapporto sottolinea la necessità di evitare l’iperbole sia nell’entusiasmo che nello scetticismo, cercando piuttosto di comprendere come sfruttare l’IA generativa in modo pragmatico e utile. La tecnologia offre sia promesse che rischi, e la chiave per il successo è trovare un equilibrio, abbracciando le opportunità offerte dall’IA generativa mentre si gestiscono attentamente i potenziali rischi. Solo attraverso una preparazione accurata, una governance solida e un approccio graduale, le aziende possono massimizzare i benefici dell’IA nel loro contesto operativo.