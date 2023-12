Qualità della vita: ecco la città italiana in cui si vive meglio, maglia nera a Foggia

MeteoWeb

Udine si conferma come la città italiana con la migliore qualità della vita, secondo i risultati della 34ª edizione dell’indagine de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Questa volta, la provincia friulana ha raggiunto il gradino più alto della classifica, entrando così nella storia della classifica incentrata sul benessere della popolazione. Dal 1990 a oggi, Udine si era collocata tra le prime 10 solamente 3 volte, rendendo questo successo ancora più significativo.

Bologna, vincitrice dell’edizione 2022, si piazza al 2° posto, seguita da Trento al 3°. Bergamo, quest’anno capitale della cultura insieme a Brescia, sale al 5° posto, mentre Milano si trova anch’essa tra le prime 10. Roma, d’altra parte, perde 4 posizioni fermandosi al 35° posto. La seconda metà della graduatoria è caratterizzata da una concentrazione di città del Mezzogiorno, con l’eccezione di Cagliari al 23° posto. In coda alla classifica Foggia, Caltanissetta la precede, seguita da Napoli, che nonostante l’effetto positivo sul turismo (non rilevato nei dati presi in esame), è penalizzata dall’alta densità abitativa, dalla criminalità in aumento, dai dati occupazionali scarsi e da un saldo migratorio sfavorevole, secondo l’indagine.