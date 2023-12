Forti raffiche nel Riminese: diversi alberi abbattuti dalla furia del vento

MeteoWeb

Le intense raffiche di vento che hanno interessato il territorio del Riminese dalla scorsa notte hanno provocato la caduta di rami e alberi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti collaborando attivamente con la Protezione Civile e le forze dell’ordine. Le forti raffiche di vento che hanno interessato il Riminese sembrano aver causato danni anche a tralicci della corrente elettrica, mentre si sono registrati disagi legati alle impalcature in alcuni cantieri.

Arpae e Protezione Civile regionale avevano emesso ieri un’allerta di colore arancione per il forte vento su diverse aree dell’Emilia-Romagna. Inoltre, per la giornata odierna, è stata dichiarata un’allerta rossa a causa del rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura reggiana e parmense.

Sono circa 350 le richieste di intervento pervenute nella notte ai Vigili del fuoco a causa del forte vento che sta insistendo sull’Emilia-Romagna. Le richieste sono state soprattutto per alberi o rami caduti sulla sede stradale, insegne pericolanti, tettoie divelte e comignoli pericolanti. Al momento le maggiori criticità risultano nelle provincie di Rimini e Forlì Cesena. Sono centinaia gli alberi sradicati con danni a decine di auto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: