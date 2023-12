Regno Unito verso il divieto di uso dei social network sotto i 16 anni

MeteoWeb

Il premier britannico Rishi Sunak sta prendendo in considerazione la possibilità di istituire il divieto sull’uso dei social media per gli adolescenti di età inferiore ai 16 anni: secondo fonti governative è una delle opzioni sul tavolo per limitare i danni provocati dall’utilizzo dei social per i ragazzini, ormai considerati alla stregua del fumo, della droga o del cibo insano.

I ministri stanno valutando ulteriori azioni per limitare l’esposizione dei bambini a contenuti dannosi, nonostante l’introduzione di nuovi controlli con la legge sulla sicurezza online all’inizio di quest’anno. Secondo quanto riferito, il governo è pronto a iniziare una consultazione a gennaio per esaminare le prove dei danni ai giovani adolescenti derivanti dall’uso dei social media. Il divieto di utilizzo da parte dei minori di 16 anni e il miglioramento dei controlli parentali sono opzioni in discussione, secondo Bloomberg.