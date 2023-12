Il riscaldamento globale sta accelerando? Ecco cosa dicono i dati

MeteoWeb

Il Washington Post ha utilizzato un set di dati della NASA per analizzare le temperature superficiali medie globali dal 1880 al 2023, dimostrando che il ritmo del riscaldamento è chiaramente accelerato attorno al 1970. Ma i dati sono molto più incerti sul fatto che sia in corso una seconda accelerazione del riscaldamento globale, come sostenuto da alcuni esperti. Tra il 1880 e il 1969, il pianeta si è riscaldato lentamente, a una velocità di circa 0,04°C ogni decennio. Ma a partire dai primi anni ’70, il riscaldamento ha subito un’accelerazione, raggiungendo 0,19°C per decennio tra il 1970 e il 2023.

Combustibili fossili e aerosol

Prima degli anni ’70 e ’80, gli esseri umani bruciavano combustibili fossili, ma rilasciavano anche enormi quantità di inquinamento atmosferico, o aerosol. Gli aerosol di solfati sono particelle leggermente colorate che hanno la capacità di compensare temporaneamente parte del riscaldamento causato dai gas serra. Riflettono la luce solare nello spazio e influenzano anche la formazione di nuvole riflettenti. All’inizio e nella metà del XX secolo, i Paesi sviluppati erano così pesantemente inquinati che il mondo si stava riscaldando lentamente. “Questa era l’era delle nebbie londinesi e dell’inquinamento estremo negli Stati Uniti”, dice Gabi Hegerl, climatologa dell’Università di Edimburgo. Un recente studio pubblicato sul Journal of Advances in Modeling Earth Systems, ad esempio, ha scoperto che negli anni ’80 queste particelle compensavano circa l’80% del riscaldamento globale.

Più aerosol ci sono nell’aria, più lentamente il pianeta si riscalderà. La questione è che, poiché gli inquinanti degli aerosol hanno effetti pericolosi sulla salute delle persone, alla fine le società hanno deciso di ripulirli, contribuendo al riscaldamento. Dagli anni ’70 e ’80, infatti, l’influenza dell’inquinamento da aerosol si è stabilizzata, in parte grazie a politiche come gli emendamenti del Clean Air Act statunitense del 1990. Allo stesso tempo, le emissioni di gas serra sono aumentate, lasciando gli aerosol incapaci di “tenere il passo”. Il risultato è un pianeta che si sta riscaldando molto più velocemente oggi che nella prima metà del XX secolo.

Negli ultimi decenni il riscaldamento sta accelerando?

Ma i dati sono più incerti quando si tratta di stabilire se il ritmo del riscaldamento negli ultimi decenni sia ulteriormente accelerato. Potrebbero essere necessari più anni di prove per superare gli ostacoli statistici richiesti dalla scienza del clima. “Penso che probabilmente avremo bisogno di altri tre o quattro anni” di dati, sostiene Chris Smith, scienziato del clima presso l’Università di Leeds. “È semplicemente un po’ troppo presto adesso”.

Mark Richardson, uno scienziato del clima presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha esaminato ogni tendenza trentennale nelle registrazioni di temperatura della NASA, iniziando dal periodo dal 1880 al 1909 e terminando con il periodo dal 1994 al 2023. Guardando i risultati dal periodo tra il 1941 e il 1970 in poi, anche se alla fine dei dati si nota un accenno di un aumento del tasso di riscaldamento, esso non è mai così pronunciato come lo spostamento dal 1970. Questo aiuta a spiegare perché molti scienziati, per ora, non vogliono parlare di accelerazione.

“La temperatura vicino alla Terra è solo uno strato sottile, ed è facile che le temperature oscillino molto”, ha detto Richardson. Per questo motivo, ha affermato, gli scienziati impiegano più tempo per essere sicuri che un cambiamento sia al di fuori di quanto normalmente ci si aspetterebbe. Ma alcuni scienziati ritengono che i dati sulla temperatura semplicemente non mostrino ancora un’imminente accelerazione.

L’influenza degli aerosol

Alcuni modelli climatici prevedono un’accelerazione del riscaldamento negli anni a venire, man mano che gli aerosol diminuiranno. Nel 2020, l’Organizzazione marittima internazionale ha istituito una norma che richiede una riduzione sostanziale del contenuto di zolfo dell’olio combustibile. Così, l’inquinamento da aerosol di solfati derivante dal trasporto marittimo è crollato.

Gran parte dell’attuale dibattito sulla possibilità che il riscaldamento stia accelerando si concentra sulle conseguenze di questi cambiamenti marittimi, che hanno il potenziale di influenzare la quantità di calore che viene assorbita su enormi tratti degli oceani del mondo. Ma non tutti gli scienziati concordano sul fatto che le norme sull’inquinamento per le navi abbiano avuto un impatto così enorme.

La maggior parte di essi concorda sul fatto che sia troppo presto per dire se sia in corso una seconda accelerazione del riscaldamento. “Cercare di stimare il tasso di riscaldamento di fondo in un breve periodo di tempo è davvero difficile”, ha affermato Andrew Dessler, scienziato del clima presso la Texas A&M University. “Solo perché si ottiene una tendenza che sembra essere davvero rapida, questo non dice quale sia il tasso di riscaldamento sottostante”.