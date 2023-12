Il ritorno in volo di Blue Origin dovrà attendere: lancio cancellato

MeteoWeb

Il primo lancio in più di un anno del razzo turistico New Shepard di Blue Origin, progettato per trasportare clienti paganti in brevi viaggi ai confini dello spazio, è stato cancellato oggi. Secondo un aggiornamento condiviso su X, la società fondata da Jeff Bezos ha affermato che il rinvio della missione scientifica senza equipaggio è “dovuto a un problema del sistema di terra che il team sta risolvendo“. Inizialmente, secondo la compagnia, il lancio di New Shepard è stato ritardato di un’ora a causa delle basse temperature nel sito di lancio presso le strutture di Blue Origin in un ranch privato nel Texas occidentale.

Blue Origin ha affermato che una nuova data di lancio sarà condivisa questa settimana.

Il fallimento di New Shepard nel 2022

La missione avrebbe dovuto segnare il ritorno in volo del razzo dopo che Blue Origin aveva trascorso mesi a riprendersi dal fallimento di un volo di prova senza equipaggio. New Shepard, infatti, non vola dal 12 settembre 2022, quando ha subito un’anomalia durante un volo di ricerca. Quel fallimento ha comportato la perdita del booster primo stadio di New Shepard, anche se la capsula è atterrata in sicurezza con i paracadute e i 36 payload sono rimasti intatti. L’indagine sull’incidente di Blue Origin ha identificato la causa in un “cedimento termostrutturale” dell’ugello sul motore che alimenta il booster di New Shepard. L’azienda ha implementato misure correttive ed è ora pronta a volare di nuovo.

La missione NS-24

La missione di oggi, soprannominata “NS-24“, perché è il 24° decollo complessivo per New Shepard, avrebbe dovuto trasportare 33 payload di ricerca, più della metà dei quali sviluppati con il supporto della NASA. Altri provengono da scuole, università e organizzazioni focalizzate su STEAM. Il volo porta con sé anche 38mila cartoline per Club for the Future, un’organizzazione no-profit fondata da Blue Origin che mira a coinvolgere i giovani nella scienza e nell’esplorazione spaziale.

Quando New Shepard decollerà di nuovo, un successo potrebbe spingere la compagnia a riprendere i suoi viaggi nello spazio. Prima del fallimento del settembre 2022, i razzi New Shepard avevano effettuato con successo 22 missioni consecutive, di cui sei con passeggeri a bordo. Lo stesso Bezos ha volato a bordo del razzo nel 2021.

New Glenn all’orizzonte

Il previsto ritorno al volo di New Shepard arriva mentre Blue Origin sta correndo per realizzare un altro progetto chiave: sta sviluppando un enorme razzo chiamato New Glenn che è in grado di trasportare satelliti e altri grandi carichi utili in orbita. Ma il razzo è in ritardo di anni. E gli stessi motori che alimenteranno il razzo New Glenn, i motori BE-4, alimenteranno anche una nuova linea di razzi sviluppata da United Launch Alliance. Il nuovo razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance lancerà la sua prima missione, portando un lander sponsorizzato dalla NASA sulla Luna, a gennaio.

Allo stesso modo, New Glenn ha un importante primo lancio all’orizzonte, che potrebbe trasportare un satellite della NASA per studiare l’area magnetizzata dello spazio attorno a Marte già l’anno prossimo.