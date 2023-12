Violento malfunzionamento, robot attacca un ingegnere: “scia di sangue” in una fabbrica Tesla

MeteoWeb

Un ingegnere Tesla è stato attaccato da un robot durante un violento e sanguinoso malfunzionamento presso la fabbrica Giga Texas dell’azienda vicino ad Austin. Due testimoni hanno assistito con orrore all’attacco di un loro collega da parte della macchina progettata per afferrare e spostare parti di automobili in alluminio appena fuso. Il robot aveva bloccato l’uomo, che stava programmando un software per due robot Tesla disattivati nelle vicinanze, prima di affondare i suoi artigli di metallo nella schiena e nel braccio dell’operaio, lasciando una “scia di sangue” nella fabbrica.

L’incidente – che ha lasciato la vittima con una “ferita aperta” sulla mano sinistra – è stato rivelato in un rapporto sugli infortuni del 2021 presentato alla contea di Travis e alle autorità di regolamentazione federali, che è stato esaminato dal Daily Mail, che ne dà notizia.

Aumento degli infortuni dovuti ai robot

Sebbene nessun altro infortunio correlato ai robot sia stato segnalato alle autorità di regolamentazione da Tesla nella fabbrica del Texas né nel 2021 né nel 2022, l’incidente arriva in anni di crescenti preoccupazioni sui rischi dei robot automatizzati sul posto di lavoro. Le segnalazioni di un aumento degli infortuni dovuti ai colleghi robotici nei centri di spedizione di Amazon, ai chirurghi droidi assassini, alle auto a guida autonoma e persino alla violenza da parte di istruttori di scacchi robotici, hanno portato alcuni a mettere in dubbio la rapida integrazione della nuova tecnologia.

“Numero di infortuni sottostimati alla Giga Texas di Tesla”

Il rapporto sugli infortuni, che Tesla deve presentare alle autorità per legge per mantenere le sue vantaggiose agevolazioni fiscali in Texas, affermava che l’ingegnere non aveva bisogno di assenze dal lavoro. Ma un avvocato che rappresenta i lavoratori a contratto di Giga Texas di Tesla ha detto al Daily Mail di ritenere, sulla base delle sue conversazioni con i lavoratori, che il numero di infortuni subiti in fabbrica sia sottostimato. Questa sottostima, ha detto l’avvocato, includeva anche la morte, avvenuta il 28 settembre 2021, di un operaio edile, a cui era stato assegnato un contratto per aiutare a costruire la fabbrica stessa.

“Il mio consiglio sarebbe di leggere quel rapporto con le pinze”, ha detto a Daily Mail l’avvocato Hannah Alexander dell’organizzazione no-profit Workers Defense Project. “Abbiamo avuto diversi lavoratori che sono rimasti feriti”, ha detto Alexander, “e un lavoratore che è morto, le cui ferite o morte non sono presenti in questi rapporti che Tesla dovrebbe compilare accuratamente e presentare alla contea per ottenere agevolazioni fiscali”. Quell’operaio edile, di nome Antelmo Ramírez, è morto per un colpo di calore mentre aiutava a costruire la fabbrica Giga Texas di Tesla, secondo un rapporto del medico legale della contea di Travis.

L’anno scorso, il Workers Defense Project ha presentato un reclamo per conto dei lavoratori di Giga Texas all’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) degli Stati Uniti, sostenendo che gli appaltatori e subappaltatori di Tesla hanno fornito ad alcuni assunti falsi certificati di sicurezza. “I lavoratori riferiscono che quando avevano bisogno di formazione, venivano semplicemente inviati file PDF o immagini di certificati tramite SMS o WhatsApp nel giro di pochi giorni”, ha detto Alexander alla NBC KXAN.

Le accuse di Alexander sugli infortuni sul lavoro sottostimati presso il sito di Tesla, se accurate, seguirebbero una tendenza di scoperte simili da parte dei regolatori statali e delle organizzazioni no-profit del giornalismo investigativo nel corso degli anni. Gli investigatori dell’OSHA della California, ad esempio, hanno scoperto che Tesla aveva omesso 36 infortuni nei documenti richiesti dal governo solo nel 2018, confermando un precedente rapporto del team Reveal del Center for Investigative Reporting, che aveva scoperto che la società aveva classificato erroneamente un certo numero di incidenti e infortuni sul lavoro come casi “medici personali” per eludere le autorità di regolamentazione della California.

Prima delle scoperte dell’OSHA della California, Tesla aveva dichiarato che le affermazioni di Reveal erano “completamente false” e aveva accusato il gruppo di collaborare segretamente con i lavoratori che stavano tentando di sindacalizzare lo stabilimento californiano della casa automobilistica.

L’attacco del robot

Una copia del rapporto annuale di conformità 2021 di Tesla per Giga Texas, tuttavia, documenta almeno il sanguinoso attacco robotico dell’ingegnere di software, anche se con scarsi dettagli. La scarna voce del 10 novembre 2021 descrive che una “lacerazione, taglio, ferita aperta” è stata inflitta a un “ingegnere” per il quale l'”oggetto causa” era un “robot”. Secondo Tesla, le ferite dell’ingegnere, inflitte alla mano sinistra, richiedevano “zero” giorni di assenza dal lavoro per il recupero.

I due testimoni oculari dell’evento – avvenuto nella sezione della fabbrica del Texas dove vengono assemblati per la prima volta i telai dei veicoli – hanno raccontato ai giornalisti di The Information una storia più straziante. Mentre l’ingegnere della Tesla tentava di liberarsi dalla presa del robot di assemblaggio, un altro lavoratore premeva un pulsante di “arresto” di emergenza per porre fine all’attacco. Una volta libero, l’ingegnere è caduto “per un paio di metri lungo uno scivolo progettato per raccogliere rottami di alluminio, lasciando dietro di sé una scia di sangue“, secondo The Information.

Gli incidenti alla Tesla

L’incidente evidenzia una tendenza più ampia raccontata nei dati auto-riferiti da Tesla sugli infortuni alle autorità governative: lo stabilimento Giga Texas di Tesla supera il resto dell’industria automobilistica sia in termini di incidenti totali che di incidenti abbastanza gravi da richiedere una pausa. Gli infortuni sui lavoratori denunciati da Tesla spaziano dai traumi da corpo contundente alle esposizioni chimiche agli incidenti meccanici che hanno lasciato alcuni lavoratori in convalescenza per mesi. I rapporti OSHA su Tesla includono distorsioni, tagli e fratture causati da lavoratori rimasti intrappolati nelle macchine, nonché malattie derivanti dal contatto con tossine come l’ammoniaca.

Secondo Bloomberg, Tesla ha ottenuto oltre 60 milioni di dollari in agevolazioni fiscali dalla contea di Travis e dal distretto scolastico indipendente Del Valle per aver scelto la sua localizzazione. Ma quelle agevolazioni fiscali dovevano essere accompagnate da requisiti rigorosi che la società di Musk potrebbe non seguire, secondo Alexander, l’avvocato del Workers Defense Project. “C’è l’obbligo che Tesla compili ogni anno un rapporto di conformità ai fini di questo accordo di agevolazioni per lo ‘sviluppo economico’“, ha detto Alexander al Daily Mail. “Quello che ho scoperto – con molti dei lavoratori edili con cui ho parlato, che hanno avuto infortuni – è che i loro infortuni non sono stati riportati nel rapporto”, ha detto Alexander.

“Come l’operaio morto, Antelmo Ramírez, la sua morte non è stata registrata“, ha continuato l’avvocato di Austin. “Dovrebbero segnalare ogni infortunio o morte di un operaio edile, e non solo gli infortuni e la morte delle persone direttamente impiegate da Tesla, ma di qualsiasi operaio edile che operava nel sito”.