A Roma, la mostra “Made in Italy dello Spazio” fino all’11 gennaio

Vacanze di Natale alla scoperta dello Spazio! Per conoscere un mondo affascinante come quello della conquista italiana dello Spazio è aperta la mostra “Made in Italy dello Spazio. Osservazione, Esplorazione, Futuro e Tecnologia: il viaggio italiano dalla Terra al Cosmo, organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La mostra è visitabile gratuitamente nell’atrio di Palazzo Piacentini – Via Molise 2/Via Veneto sede del Ministero.

Articolata nelle sezioni Terra, Navigazione, Da Terra a Marte e Nello Spazio Profondo, la mostra sarà esposta per tutto il periodo natalizio sino all’11 gennaio dalle 11:00 alle 17:00.

L’esposizione è una narrazione a tutto tondo dai primi lanci fino alle prossime missioni scientifiche e di esplorazioni di altri corpi celesti. Una percorso tra le competenze tecnologiche e scientifiche dell’Italia dello Spazio. È progettata con un taglio fortemente divulgativo e immersivo e si avvale di modelli e manufatti spaziali, pannelli esplicativi e interattivi, video e videopillole, che illustrano i molti volti delle attività produttive italiane nel settore.