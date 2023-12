Roma Natura: Giuseppe Bombino nel Board Scientifico dell’Ente della Regione Lazio

MeteoWeb

Il Prof. Giuseppe Bombino, Docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stato nominato quale Componente dell’importante organo scientifico del sistema delle Aree Protette di Roma. Assieme a Lui, Luigi Boitani e Carlo Blasi (entrambi dell’Università di Roma “La Sapienza”) studiosi di fama internazionale in materia di conservazione della natura e della biodiversità.

Giuseppe Bombino, esperto in “Difesa e conservazione del Suolo” e “Dinamiche idro-geo-morfologiche dei corsi d’acqua dell’ambiente mediterraneo“, ha al suo attivo decine di pubblicazioni scientifiche sulle principali riviste internazionali. Attualmente è responsabile di una attività di ricerca in ambito PNRR finalizzata al controllo dei fenomeni erosivi negli Ecosistemi Forestali colpiti da incendi estremi. In particolare, dopo i severi eventi che hanno colpito l’Aspromonte nell’estate del 2021, un gruppo multidisciplinare di ricerca, coordinato da Bombino, sta sperimentando l’efficacia dell’utilizzo dei tronchi schiantati dagli incendi quali barriere antierosive per mitigare i fenomeni di dissesto del territorio. I primi risultati delle indagini hanno fornito indicazioni molto incoraggianti e suggeriscono una diffusione di questa tecnica naturalistica per stabilizzare i versamenti soggetti all’erosione del suolo e, contestualmente, aiutare le dinamiche di auto-rigenerazione del sistema forestale danneggiato dal fuoco.