Roma, spento l’incendio nella discarica di Malagrotta

Spento l’incendio divampato ieri nella discarica di Malagrotta, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che è andato avanti per tutta la notte. Sul posto sono state inviate autobotti anche dai comandi di Latina, Rieti e Viterbo per garantire supporto idrico alle lance delle squadre. Inviate anche squadre dalle regioni confinanti. I Vigili del Fuoco adesso stanno raffreddando tutte le aree coinvolte dal rogo per evitare che possa ripartire.