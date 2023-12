Samsung ridefinisce lo smartphone con Galaxy S24: è l’era dell’AI Phone

MeteoWeb

L’avvento dell’intelligenza artificiale (AI) ha indubbiamente rivoluzionato il modo in cui viviamo, interagiamo e utilizziamo la tecnologia. Una delle espressioni più tangibili di questo cambiamento epocale si riflette nei dispositivi di nuova generazione, che vanno ben oltre la tradizionale definizione di “smartphone“. Un esempio emblematico di questa trasformazione è la recente proposta di Samsung, che con il suo Galaxy S24 sembra voler superare i limiti concettuali dello “smart” per abbracciare un futuro sempre più guidato dall’intelligenza artificiale.

La richiesta di una trasformazione proviene direttamente da TM Roh, il presidente di MX Business di Samsung. Egli ritiene che il termine “AI Phone” sia abbastanza potente per evidenziare l’attuale cambiamento epocale e, ma ha sollecitato i suoi colleghi e dipendenti a elaborare una definizione completamente nuova e più incisiva a causa della somiglianza del termine “AI Phone” con “iPhone“.

Il 2024 segna una fase cruciale, con i primi dispositivi dotati di intelligenza artificiale generativa integrata. Questo rappresenta un passo importante non solo per Samsung ma per l’intera industria tecnologica. Con l’obiettivo di spedire milioni di unità, di cui una quota significativa costituita dal Galaxy S24 (è questo il nome che si è scelto), l’azienda si prepara a presentare al mondo una nuova era di dispositivi intelligenti.

Le funzionalità innovative basate sull’AI all’interno del Galaxy S24 sono ancora in gran parte sconosciute, ma ci sono anticipazioni interessanti. La presenza di Live Translate Call, che consente la traduzione delle telefonate in tempo reale, è solo uno degli esempi di come l’intelligenza artificiale sarà integrata in modo trasversale nel dispositivo.

Questa presenza onnipervasiva di intelligenza artificiale mira a fornire informazioni tempestive nel rispetto della privacy e della sicurezza, garantendo che tutte le indicazioni e le conversazioni rimangano al sicuro all’interno dell’AI Phone. Con il Galaxy S24, Samsung sembra delineare una nuova frontiera in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale convergono per ridefinire il concetto di smartphone.