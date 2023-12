Satelliti: Telespazio e Hughes Europe lanciano i servizi Konnect VHTS

MeteoWeb

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), collaborerà con Hughes Europe, una società di EchoStar (Nasdaq: SATS), per offrire servizi di connettività all’avanguardia attraverso il satellite Eutelsat Konnect VHTS (K-VHTS), costruito da Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). Konnect-VHTS, il più grande satellite geostazionario attualmente operativo sul continente europeo, ha una capacità di trasmissione elevatissima e con i suoi 230 beams raggiunge i 500 Gbps. Il segmento di terra e i terminali utente fanno parte del sistema JUPITER™ di Hughes.

L’utilizzo crescente di applicazioni basate sul cloud aumenta la necessità di connessioni affidabili e ad alte prestazioni. La collaborazione tra Telespazio e Hughes Europe consentirà al mondo istituzionale di utilizzare applicazioni allo stato dell’arte e fornire servizi online ai propri cittadini ovunque si trovino.

Telespazio è il fornitore esclusivo dei servizi basati su K-VHTS per il mercato difesa, per il mercato governativo e per i servizi in ambito sicurezza.

La collaborazione tra le due aziende consente di mettere a fattor comune l’esperienza di Hughes, nei servizi per le comunicazioni satellitari a banda larga e nella produzione di terminali per gli utenti, con quella di Telespazio, fornitore di servizi integrati in ambito satcom B2B e governativo.

Le due aziende prenderanno in carico la fase di lancio dei servizi a banda larga K-VHTS in Europa, destinati al mercato governativo e aziendale.

“Sono lieto di condividere con un campione come Hughes Network Systems Europe l’ambizione di fornire servizi di connettività rivoluzionari per il mercato governativo e quello delle imprese. Le rispettive competenze di Telespazio e Hughes Europe e la nostra presenza geografica costituiscono la base ideale per raggiungere i nostri obiettivi“, ha dichiarato Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio.

“Il sistema Hughes JUPITER è lo standard di fatto per le implementazioni satellitari in tutto il mondo. Il satellite Konnect VHTS utilizza il nostro sistema JUPITER e siamo entusiasti di collaborare con Telespazio e di fornire ai clienti soluzioni di connettività affidabili e ad alta velocità“, ha dichiarato Chris Britton, Managing Director di Hughes Europe. “Questo accordo conferma un rapporto di lunga data con Telespazio e un comune impegno a supportare i nostri clienti con una tecnologia straordinaria“.