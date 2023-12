School Days all’ESA-ESRIN: porte aperte alle scuole dall’11 al 15 marzo

MeteoWeb

Il prossimo marzo, l’ESA-ESRIN di Frascati accoglierà circa 1.500 studenti per gli ESA School Days, una preziosa occasione rivolta a studenti e loro insegnanti per conoscere, attraverso presentazioni e laboratori creativi, i numerosi progetti spaziali in cui ESA è coinvolta. L’ESA darà il benvenuto agli alunni delle scuole primarie (classi IV e V) nei giorni 11, 12 e 13 marzo, e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado il 14 e 15 marzo.

La richiesta di partecipazione agli ESA School Days dovrà essere compilata online attraverso il link di registrazione sottostante, che sarà reso attivo a gennaio 2024. Le scuole saranno informate sull’esito della richiesta di selezione nelle settimane immediatamente successive.

La visita, senza costi di accesso, prevede una giornata intera di attività a tema Spazio. Si svolgerà dalle 08:30 alle 16:30. Saranno ammessi un massimo di 50 studenti per Istituto/codice meccanografico, in modo da consentire a un numero più esteso di scuole di partecipare.

I laboratori scientifici saranno in agenda per l’intera settimana negli spazi dello stabilimento dell’ESA-ESRIN, approfondendo i temi dell’Osservazione della Terra, dei satelliti, il programma dei lanciatori e l’osservazione di meteoriti e asteroidi.

I ragazzi potranno vedere con i propri occhi come vengono utilizzati i dati ricavati dai satelliti di Osservazione della Terra con la visita all’Earth observation multimedia centre, e apprendere come la raccolta e conservazione dei dati sia vitale per monitorare e possibilmente mitigare gli effetti del cambiamento climatico del nostro pianeta.

In caso di condizioni meteo favorevoli, sono previste dimostrazioni di lanci di razzi-modelli.

L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ha l’ambizione di avvicinare i più giovani ai temi della ricerca scientifica e della salvaguardia del nostro pianeta, offrendosi come stimolo e ispirazione per proseguire gli studi nelle materie STEM.

Considerando il limitato numero di posti disponibili, a fronte delle numerose richieste che provengono da scuole di tutta Italia, sarà data precedenza agli Istituti che non hanno mai partecipato a una edizione degli ESA School Days. Gli Istituti non selezionati, in attesa di una futura opportunità, saranno invitati a partecipare a un evento streaming dedicato sulla nuova piattaforma interattiva Discover ESA live.

La candidatura potrà essere sottomessa dal 16 al 19 gennaio 2024.