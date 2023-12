Scioglimento dei ghiacci e temperature invariate: il paradosso Himalaya

“In sostanza riteniamo che il riscaldamento del clima stia innescando proprio un aumento di queste masse d’aria fredde – note come venti catabatici – che scendono dai pendii dei ghiacciai e che questo fenomeno possa contribuire a preservare il permafrost e la vegetazione circostante”, afferma Nicolas Guyennon, coautore dello studio e ricercatore del Cnr-Irsa.

Per approfondire, il team ha attinto ai più recenti progressi scientifici nei modelli climatici: la rianalisi climatica globale chiamata “ERA5-Land” che combina i dati dei modelli con le osservazioni provenienti da tutto il mondo. L’interpretazione di questi dati ha permesso ai ricercatori di dimostrare che il fenomeno osservato si è verificato non solo sul Monte Everest, ma nell’intera catena himalayana. “Il prossimo passo sarà scoprire quali caratteristiche chiave dei ghiacciai favoriscono questa reazione”, aggiunge Salerno. “Dovremo capire quali ghiacciai possono reagire in questo modo al riscaldamento globale e per quanto tempo”.