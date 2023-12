Dalle scogliere del Dorset emerge un mostro marino preistorico, il terrificante pliosauro

MeteoWeb

Il teschio di un colossale mostro marino è stato estratto dalle scogliere della Jurassic Coast del Dorset, in Inghilterra. Appartiene a un pliosauro, un feroce rettile marino che terrorizzava gli oceani circa 150 milioni di anni fa. Il fossile, lungo 2 metri, è uno degli esemplari più completi del suo genere mai scoperti e sta fornendo nuove informazioni su questo antico predatore. Questo pliosauro è enorme e magnificamente conservato. Non esiste nessun altro esemplare che possa eguagliarlo, ritiene il paleontologo Steve Etches. “È uno dei migliori fossili su cui abbia mai lavorato. Ciò che lo rende unico è che è completo“, ha detto a BBC News. “La mascella inferiore e la parte superiore del cranio sono unite insieme, come sarebbero nella vita reale. In tutto il mondo non è stato trovato quasi nessun esemplare con questo livello di dettaglio. E se ci sono, mancano molti pezzi, mentre questo, sebbene sia leggermente distorto, presenta tutte le ossa”.

Il cranio è più lungo dell’altezza della maggior parte degli umani, il che dà un’idea di quanto doveva essere grande la creatura nel complesso. Il mostro marino aveva 130 denti: lunghi e affilati, potevano uccidere con un solo morso. La parte posteriore di ciascun dente è contrassegnata da sottili creste, che avrebbero aiutato il pliosauro a perforare la carne e poi a estrarre rapidamente le sue zanne simili a pugnali, pronte per un rapido secondo attacco. Il pliosauro era la macchina per uccidere per eccellenza e, con i suoi 10-12 metri di lunghezza e i suoi quattro potenti arti simili a pinne per spingersi ad alta velocità, era il supremo predatore dell’oceano.

“L’animale sarebbe stato così massiccio che penso che sarebbe stato in grado di predare efficacemente qualsiasi cosa avesse avuto la sfortuna di trovarsi nel suo spazio. Non ho dubbi che fosse una specie di T. rex sottomarino“, afferma il Dottor Andre Rowe, dell’Università di Bristol. I pasti includevano altri rettili come il suo “cugino” dal collo lungo, il plesiosauro, e l’ittiosauro simile a un delfino, e prove fossili rivelano che avrebbe persino banchettato con altri pliosauri di passaggio.

La scoperta

Il modo in cui questo cranio fossile è stato recuperato è straordinario. Tutto è iniziato con una scoperta casuale durante una passeggiata lungo una spiaggia vicino a Kimmeridge Bay, sulla famosa Jurassic Coast, patrimonio dell’umanità, nel sud dell’Inghilterra. Phil Jacobs, amico di Steve Etches e collega appassionato di fossili, si è imbattuto nella punta del muso del pliosauro che giaceva tra i ciottoli. Ma dov’era il resto dell’animale? Un rilevamento effettuato da un drone sull’imponente parete rocciosa ha individuato una posizione probabile. Il problema era che l’unico modo per scavarlo era calarsi dall’alto. Rimuovere i fossili dalla roccia è sempre un lavoro minuzioso e delicato. Ma per farlo mentre si penzola da una corda da una scogliera, a 15 metri sopra una spiaggia, è necessario un alto livello di abilità. Il coraggio, la dedizione e i mesi trascorsi a ripulire il teschio sono sicuramente valsi la pena.

Le caratteristiche del pliosauro

Gli scienziati di tutto il mondo chiederanno a gran voce di visitare il fossile del Dorset per ottenere nuove informazioni su come questi straordinari rettili vivevano e dominavano il loro ecosistema. La paleobiologa Emily Rayfield ha già esaminato le grandi aperture circolari nella parte posteriore della testa, che raccontano delle dimensioni dei muscoli che azionano le mascelle del pliosauro e delle forze generate quando la sua bocca si chiudeva e schiacciava la preda. Nella fascia alta, si arriva a circa 33.000 Newton. Per contestualizzare, le mascelle più potenti negli animali viventi si trovano sui coccodrilli di acqua salata, a 16.000 newton.

“Se riesci a generare un morso davvero potente, puoi rendere inabile la tua preda; è meno probabile che scappi. Un morso potente significa che sei anche in grado di macinare tessuti e ossa in modo abbastanza efficace”, ha spiegato la ricercatrice di Bristol. “Per quanto riguarda le strategie di alimentazione, i coccodrilli serrano la mascella attorno a qualcosa e poi la torcono, magari per staccare un arto dalla preda. Questa è una caratteristica degli animali che hanno la testa espansa nella parte posteriore, e lo vediamo nel pliosauro”.

Questo esemplare appena scoperto ha caratteristiche che suggeriscono che avesse sensi particolarmente acuti e molto utili. Il suo muso è costellato di piccole fosse che potrebbero essere state la sede di ghiandole per aiutarlo a rilevare i cambiamenti nella pressione dell’acqua apportati da potenziali prede. E sulla sua testa c’è un foro che avrebbe ospitato un occhio parietale, o terzo occhio. Le lucertole, le rane e alcuni pesci odierni ne hanno uno. È sensibile alla luce e potrebbe aver aiutato a localizzare altri animali, soprattutto quando il pliosauro emergeva da acque profonde e torbide.

Ha alcune vertebre che sporgono dalla parte posteriore della testa ma si interrompono dopo solo poche ossa. È un indizio allettante del fatto che una parte maggiore del fossile potrebbe essere ancora nella scogliera.

Steve Etches è ansioso di finire ciò che ha iniziato, convinto che il resto dell’animale sia lì. “E dovrebbe davvero emergere perché si trova in un ambiente che si sta erodendo molto rapidamente. Questa parte della linea della scogliera arretra di un metro all’anno. E non passerà molto tempo prima che il resto del pliosauro si allontani e si perda. È un’opportunità che capita solo una volta nella vita“, ha detto a BBC News. Etches metterà il teschio in mostra l’anno prossimo nel suo museo a Kimmeridge, la Etches Collection.