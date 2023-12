Sfida alle inondazioni con 450 dollari: le “Casette Minuscole” del Bangladesh

MeteoWeb

Nella lotta contro gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici, un’architetto intraprendente ha gettato le basi per una rivoluzione abitativa che sta catturando l’attenzione del mondo. Nel pittoresco paesaggio del Bangladesh, dove le inondazioni rappresentano una minaccia onnipresente, Marina Tabassum ha progettato una casetta senza precedenti per aiutare le comunità locali a resistere al sempre crescente pericolo delle inondazioni, un pericolo aggravato in modo esponenziale dagli ineluttabili cambiamenti climatici.

Al centro di questa narrazione ispiratrice emerge la storia di Abu Sayeed, un coraggioso contadino quarantenne che, durante l’ultima impetuosa piena del fiume Brahmaputra, ha resistito senza evacuare, rifugiandosi nella sua “khudi bari” o “casetta“. Un’innovativa struttura a due piani, costruita con materiali locali come il bambù e la lamiera, che si è rivelata non solo un rifugio fisico ma un baluardo contro le avversità ambientali.

Il Bangladesh, con la sua topografia unica e la vulnerabilità alle inondazioni, è un campo di battaglia cruciale per idee innovative come quella di Tabassum. Gli studiosi del clima ammoniscono che le modifiche nella stagione delle piogge e lo scioglimento accelerato dei ghiacciai dell’Himalaya stanno provocando variazioni senza precedenti nei livelli idrici dei fiumi sacri Gange e Brahmaputra, innescando una potenziale catastrofe.

L’anno 2022 ha testimoniato la devastazione nella regione di Sylhet, dove inondazioni di proporzioni gigantesche hanno colpito sette milioni di persone, causando la tragica perdita di un centinaio di vite umane. In risposta a questa emergenza, nel villaggio di Char Shildaha, nella regione settentrionale, sono sorti 17 prototipi di Khudi Bari, incarnazione tangibile della visione di Tabassum.

Questa “casetta minuscola” è molto più di un rifugio di fortuna; è un capolavoro di ingegneria sostenibile. Sollevata su pilastri di bambù, la struttura è progettata per essere assemblata e smontata con agilità, offrendo una soluzione modulare che si adatta alle mutevoli condizioni climatiche. Con un costo di circa 450 dollari, che include anche i costi di manodopera, questa dimora non solo è accessibile, ma rappresenta un nuovo paradigma di resilienza in un mondo in cui il cambiamento climatico è diventato una realtà ineludibile.

In un’epoca in cui le comunità vulnerabili sono esposte a crescenti rischi climatici, questa iniziativa offre una speranza tangibile, dimostrando che la creatività e l’innovazione possono essere le armi più potenti per proteggere le popolazioni minacciate.