Forest Bathing, quando natura e benessere psicologico si incontrano: cos’è e come praticarlo

Il forest bathing, o shinrin-yoku, è una pratica giapponese che coinvolge l’immersone consapevole nella natura per migliorare il benessere. Si tratta di passeggiare lentamente nei boschi, dedicando attenzione ai suoni, odori e sensazioni. Questa esperienza favorisce il rilassamento, riduce lo stress e migliora la salute mentale. Gli studi indicano benefici fisici come la riduzione della pressione sanguigna e degli ormoni dello stress. Il forest bathing promuove una connessione più profonda con la natura, stimolando i sensi e aumentando la consapevolezza. Questa pratica è diventata popolare in tutto il mondo come modo per rigenerare corpo e mente attraverso l’armonia con l’ambiente naturale.

Cos’è il forest bathing

Il forest bathing, noto anche come shinrin–yoku, è una pratica che coinvolge l’immersione contemplativa nell’ambiente forestale con l’obiettivo di stimolare i sensi e favorire la consapevolezza. Questa tecnica si basa su approcci scientifici che dimostrano l’influenza positiva dell’esposizione alla natura sulla salute umana.

A livello sensoriale, il forest bathing sfrutta gli stimoli visivi, uditivi, olfattivi e tattili dell’ambiente forestale per indurre uno stato di rilassamento. Studi scientifici hanno dimostrato che l’esposizione a suoni naturali come il cinguettio degli uccelli o il fruscio delle foglie può influenzare positivamente il sistema nervoso, riducendo lo stress fisiologico.

Inoltre, la presenza di fitoncidi, composti organici volatili emessi dalle piante, è associata a benefici per la salute. L’inalazione di queste sostanze durante il forest bathing può avere effetti positivi sulla respirazione e sul sistema immunitario. La presenza di terpeni nelle essenze di alberi, ad esempio, è stata associata a miglioramenti nella funzione polmonare e a effetti antinfiammatori.

Dal punto di vista psicologico, il forest bathing promuove la consapevolezza attraverso la pratica della mindfulness nella natura. Gli ambienti naturali offrono un’opportunità per distogliere l’attenzione dai pensieri stressanti, favorendo la riflessione e la calma mentale.

In sintesi, il forest bathing è una pratica scientificamente supportata che sfrutta gli stimoli naturali per influenzare positivamente sia la risposta fisiologica che psicologica dell’individuo, promuovendo un senso di benessere e connessione con l’ambiente circostante.

La pratica dello shinrin yoku

La pratica dello shinrin-yoku, o forest bathing, è una forma di immersione consapevole nella natura che mira a stimolare i sensi e favorire il rilassamento. Ecco una guida:

Scegliete il luogo giusto : cercate un bosco, un parco o qualsiasi ambiente naturale che vi offra una connessione autentica con la natura. Assicuratevi che il luogo sia sicuro e che possiate muovervi liberamente;

: cercate un bosco, un parco o qualsiasi ambiente naturale che vi offra una connessione autentica con la natura. Assicuratevi che il luogo sia sicuro e che possiate muovervi liberamente; Lasciate andare le distrazioni : spegnete i telefoni o metteteli in modalità silenziosa. Lo shinrin-yoku incoraggia la completa immersione nell’ambiente circostante senza le interruzioni della tecnologia;

: spegnete i telefoni o metteteli in modalità silenziosa. Lo shinrin-yoku incoraggia la completa immersione nell’ambiente circostante senza le interruzioni della tecnologia; Muovetevi lentamente : camminate lentamente e con consapevolezza. Fate attenzione ai movimenti dei vostri corpi e alle sensazioni sotto i vostri piedi. Evitate di avere un obiettivo specifico o una destinazione finale; il viaggio è più importante della meta;

: camminate lentamente e con consapevolezza. Fate attenzione ai movimenti dei vostri corpi e alle sensazioni sotto i vostri piedi. Evitate di avere un obiettivo specifico o una destinazione finale; il viaggio è più importante della meta; Usate tutti i sensi : concentratevi sui vostri sensi. Osservate i dettagli intorno a voi, ascoltate i suoni della natura, annusate gli odori dell’ambiente circostante, toccate gli alberi o le foglie quando possibile, e gustate l’aria;

: concentratevi sui vostri sensi. Osservate i dettagli intorno a voi, ascoltate i suoni della natura, annusate gli odori dell’ambiente circostante, toccate gli alberi o le foglie quando possibile, e gustate l’aria; Fermate la mente : cercate di liberare la mente dai pensieri stressanti e concentratevi sul presente. La pratica della mindfulness è centrale nello shinrin-yoku;

: cercate di liberare la mente dai pensieri stressanti e concentratevi sul presente. La pratica della mindfulness è centrale nello shinrin-yoku; Trovate un luogo per sedervi : trovate un posto tranquillo e confortevole per sedervi e riflettere. Può essere una roccia, una radice o semplicemente una zona erbosa. Respirate profondamente e assorbite l’energia positiva dell’ambiente;

: trovate un posto tranquillo e confortevole per sedervi e riflettere. Può essere una roccia, una radice o semplicemente una zona erbosa. Respirate profondamente e assorbite l’energia positiva dell’ambiente; Siate aperti all’esperienza : lasciatevi guidare dalla curiosità. Esplorate, toccate, osservate e sperimentate il bosco con un senso di meraviglia;

: lasciatevi guidare dalla curiosità. Esplorate, toccate, osservate e sperimentate il bosco con un senso di meraviglia; Dedicate tempo sufficiente: dedicate almeno 20-30 minuti alla pratica dello shinrin-yoku per permettere ai vostri corpi e alle vostre menti di adattarsi all’ambiente e di sperimentare appieno i benefici.

Ricordate che lo shinrin-yoku è più uno stato mentale che una serie di azioni specifiche. L’obiettivo è connettersi con la natura in modo consapevole e godere dei suoi molteplici benefici per il benessere fisico e mentale.

I “bagni di bosco”, benefici

I “bagni di bosco,” noti anche come shinrin-yoku, offrono una serie di benefici per la salute fisica e mentale. Ecco alcuni di essi in dettaglio:

Riduzione dello stress : la pratica regolare di shinrin-yoku è associata a una significativa riduzione del livello di cortisolo, l’ormone dello stress, nel corpo. Questo contribuisce a un senso generale di calma e relax;

: la pratica regolare di shinrin-yoku è associata a una significativa riduzione del livello di cortisolo, l’ormone dello stress, nel corpo. Questo contribuisce a un senso generale di calma e relax; Miglioramento dell’umore : l’immersione nella natura può aumentare i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore associato al miglioramento dell’umore e alla riduzione dell’ansia. Ciò può contribuire a una sensazione di benessere emotivo .

: l’immersione nella natura può aumentare i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore associato al miglioramento dell’umore e alla riduzione dell’ansia. Ciò può contribuire a una sensazione di benessere emotivo Aumento dell’energia : essere in un ambiente naturale può migliorare i livelli di energia e combattere la fatica mentale e fisica. Il contatto con la natura può favorire un riposo di qualità, contribuendo a una sensazione di vitalità;

: essere in un ambiente naturale può migliorare i livelli di energia e combattere la fatica mentale e fisica. Il contatto con la natura può favorire un riposo di qualità, contribuendo a una sensazione di vitalità; Miglioramento della concentrazione e della creatività : gli studi suggeriscono che il tempo trascorso nella natura può migliorare la concentrazione e la creatività. Questi effetti positivi possono durare anche dopo il ritorno all’interno di ambienti urbani;

: gli studi suggeriscono che il tempo trascorso nella natura può migliorare la concentrazione e la creatività. Questi effetti positivi possono durare anche dopo il ritorno all’interno di ambienti urbani; Riduzione della pressione sanguigna : la pratica costante dello shinrin-yoku è stata collegata a una riduzione della pressione sanguigna, contribuendo a promuovere la salute cardiovascolare;

: la pratica costante dello shinrin-yoku è stata collegata a una riduzione della pressione sanguigna, contribuendo a promuovere la salute cardiovascolare; Aumento della funzione immunitaria : l’esposizione agli oli essenziali rilasciati dalle piante durante il forest bathing può migliorare la funzione del sistema immunitario, rendendo l’organismo più resistente alle malattie;

: l’esposizione agli oli essenziali rilasciati dalle piante durante il forest bathing può migliorare la funzione del sistema immunitario, rendendo l’organismo più resistente alle malattie; Miglioramento della qualità del sonno : gli effetti calmanti dello shinrin-yoku possono contribuire a un sonno più profondo e ristoratore. Questo può avere benefici a lungo termine sulla salute generale;

: gli effetti calmanti dello shinrin-yoku possono contribuire a un sonno più profondo e ristoratore. Questo può avere benefici a lungo termine sulla salute generale; Aumento della consapevolezza e della mindfulness : la pratica del forest bathing incoraggia la consapevolezza del momento presente, migliorando la capacità di essere nel qui e ora e di apprezzare appieno l’ambiente circostante;

: la pratica del forest bathing incoraggia la consapevolezza del momento presente, migliorando la capacità di essere nel qui e ora e di apprezzare appieno l’ambiente circostante; Stimolazione sensoriale: il coinvolgimento di tutti i sensi durante il shinrin-yoku, come la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e persino il gusto, contribuisce a una più profonda connessione con la natura e a una maggiore consapevolezza sensoriale.

In sintesi, i “bagni di bosco” forniscono una vasta gamma di benefici che spaziano dalla gestione dello stress alla promozione della salute fisica e mentale complessiva.

A chi è consigliato il forest bathing

Il forest bathing, o shinrin–yoku, è consigliato a una vasta gamma di individui in cerca di miglioramento del benessere fisico e mentale attraverso un’immersione consapevole nella natura. Questa pratica non conosce limiti di età o condizioni fisiche, rendendola accessibile a tutti. Per coloro che vivono in ambienti urbani stressanti, il forest bathing offre un rifugio ristoratore, una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana. È particolarmente benefico per chi soffre di ansia, stress o depressione, poiché la natura ha dimostrato di avere effetti positivi sulla salute mentale.

Per gli anziani, il forest bathing può contribuire a mantenere una buona salute cognitiva, promuovendo una mente attiva e una connessione emotiva con l’ambiente circostante. I bambini, invece, possono beneficiare dalla stimolazione sensoriale offerta dalla natura, favorendo lo sviluppo cognitivo e la consapevolezza ambientale.

Le persone con uno stile di vita sedentario possono trovare nel forest bathing una forma leggera di attività fisica, integrando il movimento con la contemplazione. Inoltre, chiunque cerchi un approccio preventivo alla salute può adottare il forest bathing come una pratica regolare per mantenere l’equilibrio mentale e fisico.

In sintesi, il forest bathing è una proposta aperta a individui di ogni età e condizione, offrendo un’opportunità di riconnettersi con la natura, alleviare lo stress e promuovere una sensazione generale di benessere. È un invito a fermarsi, osservare, ascoltare e respirare profondamente, permettendo al corpo e alla mente di godere dei molteplici benefici che derivano dalla connessione con l’ambiente naturale.