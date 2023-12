Si perdono durante un’escursione sulla neve: 3 giovani passano la notte nella seggiovia sul Corno alle Scale

MeteoWeb

Disavventura a lieto fine per tre studenti universitari. I tre, due ragazzi e una ragazza, di circa 20 anni, si sono incamminati in cima al Corno alle Scale, nel Bolognese, per un’escursione sulla neve. Colti da un repentino cambio del clima, hanno perso l’orientamento al punto da non riuscire a trovare la strada per il ritorno. Per ripararsi dal freddo della notte ed evitare l’ipotermia, sono stati costretti a rompere il vetro di una seggiovia per ripararsi all’interno. È successo nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 dicembre. La mattina seguente, dopo la notte trascorsa in seggiovia, i tre studenti hanno chiamato i Carabinieri sciatori di Lizzano in Belvedere (Bologna) che sono andati a recuperarli. Spavento e freddo, ma nessuna lesione per i tre giovani.