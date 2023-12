Si smarrisce sul Vesuvio mentre fa trekking, recuperato dai carabinieri

MeteoWeb

Un appassionato di trekking di 38 anni, residente a Fuorigrotta, si è avventurato in un’escursione nel Parco Nazionale del Vesuvio partendo dal comune di Massa di Somma. Dopo aver percorso circa 18 km, però, ha dovuto arrendersi al fatto di essersi smarrito. Il momento critico è sopraggiunto poche ore prima della Vigilia di Natale, durante il crepuscolo.

Nonostante la sua esperienza e l’amore per il trekking, la combinazione di perdita di orientamento e la mancanza di segnale ha impedito all’uomo di sfruttare appieno il suo dispositivo GPS e la connessione web. In un tentativo di richiedere aiuto, ha utilizzato il telefono per chiamare il numero di emergenza 112. Un militare ha risposto alla chiamata, cercando di tranquillizzare il trekker e ottenere dettagli sulla zona circostante.

Seguendo le istruzioni ricevute, l’uomo è rimasto fermo nel punto in cui si trovava, aspettando i soccorsi. I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno collaborato con l’operatore di emergenza per individuare la posizione dell’escursionista. Dopo intensi sforzi e pochi minuti prima che calasse il buio, il 38enne è stato avvistato e recuperato.

Fortunatamente, nonostante l’incidente, l’uomo era in buone condizioni di salute, sebbene presentasse alcune escoriazioni sul corpo.