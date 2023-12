Siccità record in Zimbabwe: è moria di elefanti nel parco Hwange

MeteoWeb

Nuvole temporalesche si stanno finalmente addensando sul Parco Nazionale Hwange, ma è troppo tardi per più di un centinaio di elefanti che sono morti a causa della prolungata siccità all’inizio dell’estate australe. Simba Marozva e le altre guardie della riserva dello Zimbabwe devono semplicemente tagliare le zanne dai cadaveri in decomposizione per impedire ai bracconieri di trovarli. Il parco di 14.600 km² ospita più di 45.000 elefanti della savana, così numerosi da essere considerati una minaccia per l’ambiente.

La scena è straziante: cadaveri anneriti segnano un paesaggio dove le piogge arrivano con più di sei settimane di ritardo e dove le temperature raggiungono regolarmente i 40 gradi. Alcuni esemplari sono caduti in pozze d’acqua asciutte, altri hanno trascorso le ultime ore all’ombra di un albero. Molti sono elefanti: sulla cornice rimane solo la pelle raggrinzita. Una zanna intatta è un segno di morte naturale.

Nelle ultime settimane Simba Marozva e i suoi colleghi hanno pattugliato quotidianamente la zona alla ricerca di carcasse. In media, un elefante beve più di 200 litri d’acqua e mangia 140 chili di cibo al giorno. Nel 2019 sono morti più di 200 pachidermi a causa della siccità. I ​​ranger considerano la situazione attuale ancora più critica.

La ricerca dell’acqua mette a rischio gli elefanti, che si avvicinano pericolosamente alle zone abitate alla periferia del parco. Assetati, si immergono nelle piscine delle case o degli alberghi, oppure bevono da punti d’acqua contaminati da cadaveri di animali. Il Parco Hwange fa parte di una vasta area protetta transfrontaliera, che comprende il delta dell’Okavango e il maestoso fiume Zambesi. Un censimento aereo del 2022 ha stimato il numero di elefanti in quest’area a oltre 225.000.

Nonostante decine di migliaia di esemplari siano state massacrate in tutta l’Africa da bracconieri e cacciatori a partire dagli anni ’70, quest’area protetta è considerata un successo, con il numero di elefanti in aumento. Quasi troppo, la pressione sulle risorse del parco diventa insostenibile. E il cambiamento climatico, un ulteriore rischio. I parchi naturali dello Zimbabwe hanno il doppio degli elefanti rispetto alla loro capacità, dicono gli ambientalisti. Per Tinashe Farawo, portavoce dei parchi dello Zimbabwe, la morte degli elefanti a Hwange è diventata un “grosso problema” ma non sorprende vista l’importanza di questa popolazione.

“Lo aspettiamo perché fa caldo e finora ha piovuto pochissimo“, ha detto all’AFP. “Sperimentano questo stress e muoiono“. Tra settembre e la fine di novembre “abbiamo perso 112 elefanti“, precisa, soprattutto “vecchi, giovani e malati“. “Muoiono a 50 o 60 metri da una fonte d’acqua, perché non riescono a sopportare la distanza che percorrono per procurarsi cibo e bevande“, aggiunge, sollevato da “alcune piogge” cadute nei giorni scorsi. Il riscaldamento, che aumenta le temperature e aumenta la minaccia di siccità più lunghe, ovviamente colpisce anche altri animali. Ma “prestiamo più attenzione agli elefanti, viste le dimensioni delle loro carcasse“, nota il portavoce.

Il parco Hwange, coperto di erba secca, alberi senza foglie e aree aperte semidesertiche, dispone di 104 pozzi d’acqua alimentati a energia solare per raggiungere le falde acquifere i cui livelli d’acqua stanno diminuendo costantemente. Quest’anno la siccità è stata aggravata dal fenomeno El Niño. Le pozze d’acqua prosciugate costringono gli elefanti e altri animali selvatici a percorrere lunghe distanze per bere. Alcuni sono entrati in Botswana e in altri paesi vicini, dove sono stati segnalati molti decessi.