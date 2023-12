L’effetto “strabico” del cambiamento climatico: il fiume Alcantara è secco

MeteoWeb

Il 7 dicembre, un evento sconcertante ha colpito la Sicilia, evidenziando gli impatti distorti del cambiamento climatico nella regione: il fiume Alcantara è stato segnalato come secco e, in alcuni punti, inesistente. L’A.I.P.I.N., consapevole della sfida unica nel difendere il capitale naturale in Sicilia, sta adottando misure straordinarie per affrontare questa emergenza. Pirrera ha sottolineato la complessità dell’operazione di restauro ecologico delle aree umide a Cottanera, luogo del fiume, che ha dovuto prevedere la captazione in subalveo a meno 2 metri di profondità dell’alveo completamente asciutto.

Il vice presidente nazionale dell’Associazione Italiana Ingegneria Naturalistica (A.I.P.I.N.), Gianluigi Pirrera, ha dichiarato: “Oggi, in più punti il fiume Alcantara, in Sicilia, è secco, inesistente, non c’è. Mentre al Nord i fiumi esondano e arriva la prima neve al Nord, al Sud i fiumi, anche importanti come l’Alcantara risentono della mancanza di pioggia. È l’effetto strabico del Climate Change.”

Questo approccio innovativo è stato adottato per garantire la sopravvivenza delle piante e degli animali della Rete Ecologica Siciliana. Pirrera ha spiegato: “La captazione è la tubazione drenante a meno due metri di profondità del letto del fiume che è asciutto. In sostanza abbiamo prelevato acqua sotto il fiume per cercare di mantenere l’habitat.” L’attenzione si sposterà ora sulla fase botanica del progetto, che coinvolgerà la collaborazione con l’Università di Catania e uno studio idraulico impegnativo. Dopo l’impermeabilizzazione con bentonite del Parco Fluviale dell’Alcantara, gli sforzi si concentreranno su strategie specifiche per ripristinare la salute ecologica del fiume.

Mentre il Nord sperimenta esondazioni fluviali e nevicate, il Sud, e in particolare la Sicilia, affronta sfide uniche legate alla siccità dei fiumi. L’A.I.P.I.N. sta dimostrando un impegno eccezionale nel preservare il capitale naturale, offrendo soluzioni innovative per affrontare il cambiamento climatico e garantire un futuro sostenibile per la regione.