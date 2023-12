MeteoWeb

Un terribile incidente ferroviario s’è verificato pochi minuti fa in Slovenia, nei pressi di Postojna, vicino il confine con Trieste. Un treno ha investito un gruppo di operai delle Ferrovie slovene: due sono morti sul colpo, gli altri sono in gravissime condizioni. L’incidente s’è verificato tra le stazioni ferroviarie di Postojna e Prestranek, in una zona turistica ad appena 30 chilometri dal confine con l’Italia.

