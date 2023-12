Smog, allerta in quasi tutta l’Emilia

MeteoWeb

Nonostante il periodo festivo, si registra un peggioramento della qualità dell’aria in Emilia-Romagna. Le previsioni dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpae) riguardo alle concentrazioni di polveri sottili nelle prossime ore hanno innescato l’allerta smog che coinvolge gran parte della regione. A partire dalla giornata di domani, le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara saranno classificate in ‘rosso’. Al momento, Bologna e la Romagna si trovano ancora in una situazione non emergenziale.

Le misure d’emergenza saranno attive fino a venerdì 29 incluso, giorno fissato per un nuovo monitoraggio della situazione. Nel contesto delle misure d’emergenza stabilite dal piano regionale, si include il divieto di circolazione per tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dalle restrizioni. È vietata la combustione all’aperto, compresi i barbecue, e si impone il divieto di sosta con il motore acceso per tutti i veicoli, con maggiori controlli su tali attività.

Ulteriori disposizioni includono la riduzione delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C.