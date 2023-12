Smog, da domani attive misure anti-inquinamento nella provincia di Monza-Brianza

MeteoWeb

Nei comuni della provincia di Monza e Brianza da domani, venerdì 22 dicembre, saranno attivate le misure temporanee anti-inquinamento atmosferico. I dati pubblicati oggi da ARPA hanno certificato in questa provincia il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10. Come previsto dalla dGR 1008/2023, sarà attivo, nei comuni con più di 30.000 abitanti, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel, anche se dotati di FAP o aderenti al servizio Move-In.

In tutti i comuni della provincia saranno inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa a fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (peraltro già vietato in tutta la Regione nei mesi di dicembre e gennaio), la riduzione di 1 °C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Nei prossimi giorni verrà valutato il verificarsi delle condizioni per la disattivazione delle misure.